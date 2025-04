Sorprendente hallazgo de la NASA: Marte fue una vez un planeta paradisíaco con playas y un clima tropical

El planeta rojo siempre ha sido representado como un desierto árido cubierto de dunas, rocas y mucho polvo, similar al paisaje de Dune. Sin embargo, un reciente hallazgo podría cambiar por completo la imagen que tenemos de Marte.

Investigaciones recientes sugieren que, hace miles de millones de años, este planeta pudo haber tenido playas, océanos y un clima templado, condiciones que podrían haber sido ideales para la vida.

Descubren que Marte pudo haber tenido playas y océanos

El estudio, publicado el 25 de febrero en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se basa en datos obtenidos mediante radar de penetración en el suelo, que revelaron formaciones sedimentarias similares a las costas terrestres.

Según los científicos, estos depósitos fueron moldeados por olas y mareas, lo que indica la existencia de un gran océano en la región norte del planeta. Al igual que los mares primordiales de la Tierra, este antiguo océano podría haber albergado vida.

«Estamos encontrando lugares en Marte que solían parecerse a antiguas playas y deltas de ríos», afirmó Benjamin Cardenas, profesor asistente de geología en Penn State y coautor del estudio. «Encontramos evidencia de viento, olas y abundante arena, una playa en toda regla, como de vacaciones».

Este océano, denominado Deuteronilus, habría cubierto una parte significativa del hemisferio norte marciano. Las imágenes de radar muestran capas de sedimentos inclinadas, un rasgo característico de costas donde el agua arrastra y deposita arena a lo largo del tiempo. Estos patrones son prácticamente idénticos a los que se encuentran en las playas de la Tierra.

¿Cómo la geología de Marte revela un planeta en constante cambio?

Más allá de la presencia de agua, los investigadores destacan que Marte no fue un planeta estático. Su geología muestra signos de una evolución dinámica, con ríos que fluían, costas que cambiaban y sedimentos que se desplazaban.

«Estamos viendo que la línea de costa de este cuerpo de agua evolucionó con el tiempo», explicó Cardenas. «Tendemos a pensar en Marte como una imagen fija de un planeta, pero estaba en constante cambio. Los ríos fluían, los sedimentos se movían y la tierra se formaba y erosionaba. Este tipo de geología sedimentaria puede decirnos cómo era el paisaje, cómo evolucionó y, lo más importante, ayudarnos a identificar dónde podríamos buscar signos de vida pasada».

El hallazgo de un antiguo océano en Marte no sólo confirma que el planeta tuvo abundante agua, sino que también abre la posibilidad de que haya reunido las condiciones necesarias para la vida.

En la Tierra, las primeras formas de vida aparecieron en entornos costeros, donde el agua, la atmósfera y los minerales de la superficie interactuaban de manera constante. Si Marte experimentó un proceso similar, la idea de que allí pudieron desarrollarse microorganismos hace miles de millones de años no parece tan lejana.

Con el tiempo, el clima de Marte cambió drásticamente y la pérdida de su atmósfera dejó al planeta expuesto, haciendo que el agua se evaporara o quedara atrapada en el subsuelo como hielo.

Las agencias espaciales siguen planificando misiones para recolectar muestras del suelo marciano. Aunque la misión para traer estas pruebas a la Tierra estaba programada para 2026, ha sido postergada hasta 2040 por falta de presupuesto.

No obstante, con los datos obtenidos hasta ahora, algo queda claro: Marte no siempre fue un desierto helado. Hubo un tiempo en que pudo haber sido un destino paradisíaco, con playas, océanos y, quizás, vida.