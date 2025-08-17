Alerta roja en Castilla-La Mancha por calor extremo: el riesgo de incendio es extremo y la AEMET lo ha confirmado

El calor extremo activa la alerta roja en Castilla-La Mancha, aumenta el riesgo de incendio, la AEMET confirma las peores previsiones posibles. Estamos viviendo un año en el que el aumento de las temperaturas se ha convertido en una realidad contra la que debemos empezar a luchar. Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

La ola de calor que está afectando a España no es un buen aliado para acabar con los incendios, sino todo lo contrario. Tenemos que enfrentarnos a un giro radical que realmente puede darnos más de un susto, sobre todo, si tenemos en consideración que nos está esperando una situación muy distinta a la que esperaríamos. Cuando pensábamos que puede acabar siendo algo muy distinto, la realidad es que nos estaremos preguntando qué es lo que tenemos por delante, en una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estas jornadas. Castilla-La Mancha se prepara para afrontar una recta final de fin de semana y del puente que convertirá esta comunidad en un auténtico horno.

El riesgo de incendio es extremo

Castilla-La Mancha se pone en alerta roja por calor extremo

La alerta roja será una realidad en varias comunidades de España, el país entero se convierte en un horno, incluida una Castilla-La Mancha en la que las altas temperaturas pueden causar estragos. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de novedades que debemos tener en consideración.

Tal y como nos dice esta previsión del tiempo: «Poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución durante la tarde que, en las sierras del sistema Central, podría dar lugar a algún chubasco disperso o tormenta ocasional y en el resto de la Comunidad serán, en general secas o con poca precipitación y acompañadas de fuertes rachas de viento. Temperaturas mínimas en aumento en el extremo occidental de Ciudad Real y en el este del Albacete y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas con pocos cambios. Las temperaturas máximas pueden alcanzar los 40-41 grados en zonas bajas de los valles del Tajo, en Ciudad Real, en la Mancha y en zonas bajas del sur de Albacete. Las temperaturas mínimas superarán los 20 grados salvo en cotas altas de las zonas de montaña. Vientos flojos o moderados del oeste y noroeste con posibles rachas muy fuertes asociadas a las tormentas».

Las alertas estarán activadas en estas zonas: «Temperaturas máximas que alcanzarán los 40-41 grados en los valles del Tajo, en Ciudad Real, la Mancha y zonas bajas del sur de Albacete. Temperaturas mínimas que superarán los 20 grados salvo en cotas altas de las zonas de montaña. Tormentas que pueden ir acompañadas de rachas fuertes de viento»:

Para el resto de España, la previsión es igual de terrible: «Se prevé un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Aunque se espera nubosidad baja en el Cantábrico y el noroeste de Galicia, con posibles lloviznas débiles, bancos de nieblas y brumas en el mar y en zonas litorales, más persistentes en los litorales gallegos. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, sin descartar algún chubasco y tormenta aislados en zonas de montaña con posibilidad de rachas muy fuertes. No se descartan localmente fuertes en el Alto Ebro. Despejado en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias con nubosidad de evolución y algún chubasco en el Teide. Temperaturas máximas en descenso en Galicia y el nordeste y en ligero ascenso en Canarias, el litoral de Tarragona y en el sur peninsular, sin cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, salvo los litorales, montaña y el extremo norte, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y de Murcia. Descenso ligero de las mínimas en el extremo norte y en ascenso ligero en el resto, más suave en los archipiélagos. No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en la meseta norte y en las depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente en las depresiones del noreste y zonas de Canarias».