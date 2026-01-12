El INSS confirma el palo a los jubilados en España: las malas noticias ya son oficiales

Llegan cambios importantes para los jubilados en España. El más relevante tiene que ver con el nuevo retraso de la edad de jubilación en virtud de lo que dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el 1 de enero también se han introducido cambios en los coeficientes reductores que afectan a los trabajadores que quieran adelantar su retirada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades que llegan con los jubilados en España.

El cambio más importante con respecto a la jubilación tiene que ver con un nuevo retraso de la edad a la que una persona se puede retirar cobrando el 100% de la pensión. Conforme dicta la ley, para acceder a la jubilación en España a los 65 años con el 100% de la pensión, hay que acreditar 38 años y tres meses de cotización. Los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para retirarse sin penalizaciones en la pensión final.

Y en el próximo 2027 llegan peores noticias para los jubilados en España. Los que no puedan acreditar una cotización de 38 años y seis meses tendrán que esperar nada más y nada menos que hasta los 67 años para poder acceder a la jubilación con el 100% de la pensión. Todo hace indicar que en los próximos meses se legislará para seguir retrasando la edad de jubilación en España. Todo ello en el caso de las personas que no se quieran acoger a la jubilación anticipada y ser víctimas de los coeficientes reductores impuestos por el Gobierno.

Cambio para los jubilados en España

Este 2026 se ha confirmado un cambio con los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de jubilación. Desde el 1 de enero se han comenzado a aplicar los coeficientes establecidos en el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social. Esto afectará a las personas que quieran optar por la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar la retirada hasta 24 meses antes, cumpliendo con una serie de penalizaciones que van en función de los años de cotización y los meses que se quieran adelantar la jubilación. El cambio va dirigido a las personas con las rentas más altas.

Durante los últimos 10 años, los coeficientes reductores que se han aplicado han sido los establecidos en la DT 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que estas penalizaciones se aplicaban sobre la cuantía de la pensión para respetar el límite máximo. Esto tenía el objetivo de evitar un impacto negativo en las pensiones más altas. Es decir, con esta Disposición Transitoria Trigésima Cuarta los coeficientes reductores eran algo más suaves. A partir de este 2026, los jubilados con rentas más altas sufrirán una mayor penalización que en años anteriores, ya que la penalización se aplicará sobre la pensión máxima vigente para este año.

Así que este nuevo cambio para los jubilados en España afectará principalmente a los que tengan rentas más altas. Es decir, las penalizaciones serán más exigentes para los que cotizan por el tope máximo. ¿El motivo? Con el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social en mano, la penalización se aplicará sobre el tope máximo de las pensiones y no sobre la base reguladora. Es decir, una penalización del 5% sobre 3.359,60 euros, que es la pensión máxima, dejará la nómina mensual en 3.191,62 euros al mes. Esto es menos que una reducción del 5% sobre una base reguladora de 3.400 euros, por ejemplo.

Los coeficientes reductores serán los vigentes en el artículo 208, que hace mención a la «jubilación anticipada por voluntad del interesado». «En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este artículo, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación fijada en el artículo 205.1.a), de los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización acreditado y los meses de anticipación», dice el texto sobre los coeficientes reductores que exponemos a continuación.