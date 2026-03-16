El Banco Santander ha tomado medidas para proteger la recientemente anunciada compra del Webster Bank en EEUU ante el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Donald Trump. Así, ha mantenido conversaciones con las autoridades norteamericanas para asegurarles que su inversión es estratégica y a largo plazo, y que no se verá afectada por la situación política actual.

«El Santander ha explicado al Gobierno y a los reguladores de EEUU que los Gobiernos pasarán, pero ellos seguirán en el país porque su apuesta es a largo plazo: pretenden ser un jugador importante en banca universal, como ya lo son en España, Reino Unido y Brasil», explican las fuentes consultadas.

Y añaden que «en el Santander están seguros de que la operación de Webster Bank no se va a ver afectada, que sigue adelante sin problemas y que no habrá ningún impacto del enfrentamiento de Sánchez con Trump».

La adquisición del Webster Bank por 12.200 millones de dólares fue anunciada por el Santander el 3 de febrero y está pendiente de las autorizaciones preceptivas por parte de las autoridades de EEUU. Pero, tras la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases militares para el ataque contra Irán, Trump amenazó con cortar todas las relaciones comerciales con España, incluyendo las inversiones.

Lógicamente, eso hizo saltar las alarmas en la entidad que preside Ana Botín, puesto que la operación quedaba en entredicho por una situación sobrevenida que nada tenía que ver con los planes del banco. De ahí que haya mantenido esas conversaciones con las autoridades norteamericanas para calmar los ánimos y asegurarse de que la adquisición seguirá adelante sin problemas.

Además, Ana Botín mantiene una buena relación con Donald Trump, como se evidenció en el Foro de Davos en enero del año pasado, cuando el presidente norteamericano felicitó a la máxima ejecutiva del banco español por el trabajo que ha realizado en la entidad.

Crecer en EEUU

El Santander ya era potente en EEUU en financiación al consumo, principalmente de la compra de automóviles, y también tenía una posición competitiva en banca de inversión, pero no era un banco universal y no tenía suficiente masa crítica, algo que siempre ha sido una condición sine qua non para los diferentes mercados del Santander.

La adquisición del Webster y su posterior fusión con Santander USA le permitirán adquirir ese estatus universal –depósitos, préstamos, hipotecas y banca de empresas– y esa masa crítica suficiente en la costa Este de ese país. De hecho, el banco de inversión suizo UBS aplaudió la operación al considerar que soluciona el problema que tenía el banco en EEUU a un precio razonable.

«Santander ha hecho una compra en EEUU, una franquicia que la mayoría queríamos que arreglara, con una valoración sensata que permite acreción [crecimiento del beneficio]. Y todavía podemos seguir hablando de un Santander con un capital del 13%», explicaba UBS.