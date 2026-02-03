Banco Santander ha anunciado este martes que ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, N.A., una entidad diversificada de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), en una operación valorada en 12.200 millones de dólares.

Esta operación une dos entidades muy complementarias y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades de Santander en Estados Unidos, al tiempo que refuerza los productos, la tecnología y los servicios disponibles para los clientes de ambas entidades, según informa el Santander en un comunicado.

La adquisición, equivalente a aproximadamente el 4% de los activos totales de Santander, complementa a Santander US al situar a la resultante entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país por activos y entre las cinco mayores por depósitos en los principales estados

del noreste de Estados Unidos.

Los negocios de Santander y Webster en Estados Unidos son muy complementarios. Combinar el liderazgo de Santander en financiación al consumo y la actividadcomercial de Webstery su base de depósitos de alta calidad posicionarán al banco para capturar nuevas oportunidades de crecimiento y generar sinergias.

Según el comunicado, Webster acelera el camino de Santander en Estados Unidos hacia una rentabilidad y eficiencia de primer nivel, con un RoTE previsto en ese mercado del 18% en 2028 y una ratio de eficiencia que se situaría por debajo del 40% (top cinco y top tres, respectivamente, entre las 25 mayores entidades de banca minorista y de empresas del país).

Los accionistas de Webster recibirán 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander mediante American Depositary Shares por cada acción de Webster, lo que representa 26,25 dólares por acción de acuerdo al precio medio ponderado por volumen de 10,79 euros por acción de Santander en el período de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026, y un tipo de cambio EUR/USD de 1,1840 a fecha 2 de febrero de 2026, dando lugar a una contraprestación total de 75 dólares por acción de Webster.

La operación valora Webster, uno de los bancos más eficientes y rentables entre sus comparables en Estados Unidos, en 6,8 veces el beneficio estimado para 2028 una vez consideradas las sinergias de costes y en 2,0 veces su valor contable tangible del cuarto trimestre de 2025, con un retorno sobre el capital invertido previsto para Santander de aproximadamente el 15% y una aportación positiva al beneficio por acción de en torno al 7-8% en 2028.

La transacción está alineada con la estrategia de Santander de realizar adquisiciones complementarias (bolt-on) para acelerar el crecimiento orgánico en sus mercados principales(Webster equivale a aproximadamente el 4% de los activos totales del grupo), manteniendo una estricta disciplina en la asignación de capital.

Así, el Santander espera que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe en el rango del 12,8-13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%), sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.

Christiana Riley continuará como country head de Santander en Estados Unidos y consejera delegada (CEO) de Santander Holdings USA (SHUSA). El actual CEO de Webster, John Ciulla, será el CEO de Santander Bank NA (SBNA), entidad en la que se integrarán todos los negocios de Webster. El banco relevó la semana pasada al responsable de su filial en Reino Unido.