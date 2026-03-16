Se acabó el planchar para siempre: la tecnología de memoria de forma llega a la ropa de diario y ya es viral en España

Planchar es, para muchos, una de esas tareas domésticas que siempre se dejan para el final ya que a nadie le apetece ponerse a planchar camisas que se arrugan con mirarlas, o mucho peor, tejidos que pierden forma tras el primer lavado. Pero además, estamos en un contexto en el que compramos más ropa que nunca, así que la sensación de que las prendas duran menos y exigen más cuidados se ha vuelto habitual así que muchos van a celebrar que se haya descubierto o creado, un tejido capaz de tener memoria por lo que podría servir para no tener que plancharlo y lo mejor, para que dure más tiempo.

La industria textil se encuentra actualmente en una etapa de cambios profundos. Y no sólo por la presión ambiental o por la necesidad de reciclar mejor, sino porque la tecnología ha empezado a entrar en el tejido literalmente. De este modo, la ropa ya no es sólo tela, sino que puede responder al calor, a la humedad o al movimiento. Y es precisamente en este escenario, donde ha aparecido una investigación desarrollada en la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences que ha captado la atención internacional.

Un equipo científico ha logrado crear un material basado en queratina reciclada capaz de recuperar su forma original tras deformarse. El estudio, publicado en Nature Materials, demuestra que este tejido puede recordar cómo era antes de doblarse, enrollarse o arrugarse. Traducido a la vida diaria serían prendas que vuelven a su estado inicial con sólo exponerse a un estímulo como el agua o el vapor. Y eso, si llega al mercado, podría cambiar para siempre nuestra relación con la plancha.

Qué es exactamente la memoria de forma de la ropa

La memoria de forma no es un concepto nuevo. El cabello humano ya la tiene. Cualquiera que se haya alisado el pelo sabe que basta un poco de humedad para que reaparezcan los rizos. Esa capacidad de cambiar de forma y volver a la original se debe a la estructura de la queratina, una proteína fibrosa presente en el pelo, las uñas o la lana y ahora, los investigadores han aprovechado esa propiedad natural.

A nivel microscópico, la queratina se organiza en hélices elásticas que se entrelazan formando estructuras mayores. Cuando se estiran o se exponen a determinados estímulos, esas estructuras se desenrollan y adoptan otra configuración. Al activarse de nuevo, recuperan su forma original. En el laboratorio, el equipo extrajo queratina de residuos de lana y la utilizó como base para un nuevo material biocompatible. Mediante impresión 3D, lograron fabricar láminas programables capaces de mantener una forma permanente y, al mismo tiempo, adoptar otras temporales.

Cómo funciona en la práctica

El proceso combina dos fases. Primero, el material se imprime en 3D con la forma deseada. Después, esa forma se fija químicamente mediante una solución específica que estabiliza su estructura. A partir de ahí, el tejido puede moldearse en otra configuración y permanecer así hasta recibir el estímulo adecuado. En una de las pruebas, los investigadores crearon una compleja estrella de origami como forma permanente. Tras sumergirla en agua, el material se volvió flexible y se enrolló formando un tubo. Una vez seco, mantuvo esa forma tubular. Al volver a mojarlo, regresó a la figura original de estrella.

Aplicado a la ropa, esto permitiría diseñar prendas que se adapten al cuerpo, que ajusten su ventilación con la humedad o que recuperen su forma tras deformarse. En teoría, una camisa podría perder arrugas al activarse con vapor o humedad, reduciendo la necesidad de plancha tradicional.

La era de la fibrotrónica

Este avance se enmarca dentro de una tendencia más amplia conocida como fibrotrónica. Se trata de integrar funcionalidades electrónicas o reactivas directamente en el tejido. Existen ya fibras capaces de generar electricidad con el movimiento, materiales que producen calor al paso de corriente o sensores biomédicos que monitorizan pulso y temperatura. También se trabaja con nanotubos de carbono o grafeno para dotar a la ropa de nuevas propiedades, desde resistencia adicional hasta conectividad con dispositivos móviles. El objetivo es transformar la ropa en un soporte tecnológico cotidiano, no sólo en una pieza estética.

En el caso del tejido de queratina, el impacto potencial es doble. Por un lado, ofrece una vía para reducir residuos al reutilizar lana descartada. Por otro, abre la posibilidad de prendas más duraderas y adaptables, lo que podría disminuir la necesidad de reemplazo constante. La tecnología aún está en fase de investigación, pero el interés que ha generado en redes y medios especializados demuestra que el concepto conecta con una demanda real con ropa más sostenible, más funcional y menos dependiente de tareas como el planchado. Si estos desarrollos llegan al mercado en los próximos años, la forma en que entendemos el armario cotidiano podría cambiar más de lo que imaginamos.