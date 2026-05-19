Marga Prohens asusta al PSOE: «Tras Zapatero caerán todos, uno tras otro»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este martes, en relación a la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que el rescate de la aerolínea Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros y ha avanzado que «tiempo al tiempo, caerán todos, uno por uno, y pagarán por el daño que están haciendo a España y a los españoles».

La líder del Ejecutivo balear ha aludido a la cuestión en su respuesta al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a quien, ha reconocido, «hoy se lo perdono todo, porque está en shock».

Prohens se ha referido a ello al final de su réplica, por lo que el socialista no ha tenido oportunidad de responder a la presidenta. Negueruela ha pedido la palabra por alusiones, pero el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, no se la ha otorgado.

Y es que a lo largo de la sesión de control al Govern de este martes en el Parlament, distintos miembros del equipo de Prohens se han dirigido a la bancada socialista aludiendo a la imputación de Zapatero. Ha ocurrido en hasta cinco ocasiones.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha exigido explicaciones al PSIB por la imputación de Zapatero por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En el pleno de este martes, Costa ha aprovechado una pregunta del diputado socialista Carles Bona para hacer referencia a esta cuestión, criticando que «están tan acostumbrados a ser imputados por corrupción que cada día tendrían que dar explicaciones».

Las palabras del conseller han provocado revuelo en la bancada socialista, que ha hecho referencia al presidente del Consell de Ibiza y diputado en la Cámara, Vicent Marí, por el caso La Vida Aislados.

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha iniciado su pregunta con un «en realidad, hoy aquí tendríamos que estar pidiendo elecciones anticipadas tras la imputación de Zapatero».