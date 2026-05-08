El pagador de Zapatero: «Mi único viaje a China fue hace más de 20 años, en compañía de amigos»

Julio Martínez Martínez, el amigo y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero detenido por el Caso Plus Ultra, asegura que su único viaje a China fue hace 25 años y en compañía de amigos.

El empresario ha llamado por teléfono a OKDIARIO en la mañana del jueves 7 de mayo para explicar cuáles son sus vínculos y cómo fueron sus visitas al gigante asiático. «No sé calcular la fecha exacta, pero la última vez que fui a China fue hace más de 20 años, eso seguro, y se puede comprobar en mi pasaporte», explica Julio Martínez.

El amigo de Zapatero ha tenido que hacer memoria para recordar ese viaje: «Fue un viaje privado con amigos, ni recuerdo todas las ciudades que visitamos, por aquel entonces era otra China distinta a la que es ahora».

Julio Martínez, conocido como Julito en su entorno, quiere desmentir así las informaciones que le vinculan con que ha estado en numerosas ocasiones en China durante los últimos años.

Julio Martínez: «Daré explicaciones»

Julio Martínez está imputado en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales. El Juzgado Central de Instrucción número 4, que dirige José Luis Calama, investiga los pagos a raíz del rescate de 53 millones de euros que dio el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.

El amigo de Zapatero fue detenido por estos hechos en su casa del barrio de Salamanca y explicó, en una entrevista con OKDIARIO, que pensaba que los agentes se habían equivocado. Martínez estuvo arrestado en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla hasta que la juez de guardia le dejó en libertad.

La causa ha pasado a la Audiencia Nacional y permanece bajo secreto de sumario desde entonces. Julio Martínez asegura durante la conversación telefónica que «dará explicaciones sobre cosas concretas en el mismo instante que se levante el secreto de sumario».

«Lo que sí que quiero decir es que no pongo motes a las personas para hablar en clave sobre ellos, no lo hago así, no utilizo motes de ningún tipo durante mis conversaciones por WhatsApp», explica.

El amigo de Zapatero

Preguntado durante la llamada por la entrevista que dio José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos días, Julio Martínez responde: «Respeto a la gente que puede hablar, yo ahora mismo también tengo que respetar el secreto de sumario y al juez».

El ex presidente Zapatero, con el que Julio Martínez tenía una estrecha amistad, no le ha llamado desde que fuera detenido por la Policía Nacional. Justo ese día habían quedado para ir a correr y los agentes pudieron ver las llamadas de Zapatero en los dispositivos que le incautaron a Julio Martínez.

«No sé nada de él desde entonces y necesito seguir con mis cosas», zanja Martínez colgando el teléfono tras despedirse amablemente.