‘Julito’ Martínez: «Con Zapatero primero fueron la amistad y el deporte, y luego vinieron los negocios»

Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, es el empresario alicantino dueño de la consultora Análisis Relevante que pagó casi 450.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 por supuestas «consultorías globales» y otros 200.000 euros a la agencia de marketing de sus hijas, a las que elogia por el trabajo realizado. Martínez admite que viajó con el ex presidente a Venezuela, que se alojaban en el mismo hotel y que «la amistad y el deporte vinieron antes que los negocios». También que el día de su detención tenía previsto salir a correr con Zapatero al Pardo. El resto, dice, «cuando se levante el secreto del sumario».

Detenido el pasado 11 de diciembre por un presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, la Policía encontró en su domicilio 300.000 euros en metálico sin declarar. Según Víctor de Aldama, la influencia de Zapatero fue decisiva para que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatara con 53 millones de euros de dinero público a Plus Ultra, una aerolínea de flota reducida, escaso empleo y una situación financiera precaria. Ahora, cinco meses después de su detención y tras negarse a declarar en la Comisión de Investigación del Senado, Julito Martínez vuelve a romper su silencio ante OKDIARIO.

PREGUNTA.- ¿Quién es Julio Martínez Martínez?

RESPUESTA.- Hasta el día 11 de diciembre era un empresario absolutamente anónimo. Ese día todo cambia y de repente aparezco como un personaje público, con toda la prensa siguiéndome.

P.- ¿Cuál es su actividad empresarial?

R.- Ha sido principalmente inmobiliaria. Llevo desde los 18 o 20 años siendo empresario, creo que era empresario desde que nací, por tradición familiar. Ahora mismo estamos en una parálisis total, absoluta.

P.- ¿Cómo vivió su detención?

R.- Cuando entró la Policía en mi casa pensé que se habían equivocado. Estaba preparándome para tomar un café y salir a correr. No cabía en mi cabeza. De hecho, cuando me preguntaron la contraseña del teléfono y les dije «seis ceros», creo que el policía pensó que le estaba engañando.

P.- ¿Cómo ha afectado a su vida que su nombre trascendiera a la opinión pública?

R.- En todo. En lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en todo. Era un empresario absolutamente anónimo, no tenía redes sociales, no había fotos mías. Desde casi el principio acudí a profesionales para que me ayudaran a encauzar esto a nivel mental. No es fácil, es muy complicado.

P.- ¿Desde cuándo conoce a José Luis Rodríguez Zapatero?

R.- Desde hace muchos años, posiblemente unos 15. No entiendo dónde está el misterio en que yo vaya a correr con un amigo.

P.- Se publicaron imágenes de ustedes corriendo juntos. ¿Qué hacían realmente?

R.- Es una absoluta y solemne bobada pensar que yo me voy a las ocho de la mañana con el presidente Zapatero a destruir documentos. Llegábamos a correr, practicábamos un ratito de running y después nos íbamos a desayunar. Algo tan sencillo como eso.

P.- ¿Por qué contrató a Zapatero y a sus hijas en una de sus empresas?

R.- Un ex presidente del Gobierno es alguien que crees que es un acierto contratar en tus empresas. Sus hijas también trabajaron con nosotros y además lo hicieron muy bien.

P.- ¿Qué se le pagó exactamente?

R.- De eso hablaremos cuando se levante el secreto de sumario: qué es lo que se pagó, qué no, y por qué.

P.- ¿Viajó con Zapatero a Venezuela?

R.- Con el presidente Zapatero he viajado pocas veces. Cuando viajábamos, normalmente nos alojábamos en el mismo hotel. Esos viajes eran sencillos, para acompañarle. Un ex presidente del Gobierno, incluso en un país en el que nos llevamos a garrotazos, es alguien muy enriquecedor. Con él viajaba en calidad de amigo. La amistad y el deporte vinieron antes que los negocios.

P.- ¿Cuál era su actividad en Venezuela?

R.- Toda la actividad está recogida en los viajes que se han hecho y en la documentación que tiene la UDEF. Cuando sea el momento, se detalla todo.

P.- ¿Se lucró con el rescate de Plus Ultra?

R.- Todo está bajo secreto de sumario y no puedo pronunciarme. Permítanme que llegue el momento de poder explicarlo todo.

P.- ¿Por qué se negó a declarar en la Comisión de Investigación del Senado?

R.- Estar delante de todos los senadores teniendo que estar en silencio fue terriblemente incómodo. No sirvió para nada, ni para ellos ni para mí.

P.- ¿Ha tenido contacto con Zapatero tras su detención?

R.- No me he puesto en contacto con nadie, por recomendación de mis abogados. Seguro que el presidente llamó varias veces porque ese día íbamos a salir a correr al Pardo, donde corríamos habitualmente.

P.- ¿Echa de menos a su amigo Zapatero?

R.- Echo de menos a todos mis amigos. Claro que sí.

P.- ¿Cómo ve su futuro?

R.- Lo que deseo es que se levante el secreto de sumario y poder normalizar mi vida.