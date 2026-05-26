El encuentro viral de Bad Bunny y Salvador Illa en la Sagrada Familia de Barcelona

Ni en uno de sus conciertos ni en una fiesta exclusiva. El encuentro más inesperado de Bad Bunny en Barcelona ha sido junto a Salvador Illa y con la Sagrada Familia de fondo. El artista puertorriqueño, que lleva varios días disfrutando de la ciudad condal, ha protagonizado una de las imágenes más comentadas del momento tras posar visiblemente sonriente junto al presidente de la Generalitat. Ha sido este último el encargado de publicar este llamativo encuentro a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha agradecido al intérprete elegir el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona para realizar su primer concierto en España.

«Sagrada Familia. @badbunnypr. Gracias por elegir Barcelona para comenzar DtMF World Tour en Europa», escribía. En la fotografía, el político aparece posando visiblemente sonriente al lado de Bad Bunny, quien llama la atención por el atuendo que había elegido para la ocasión, el cual estaba formado por una gorra y una capucha con la intención de no ser reconocido por los presentes. Algo que no le salió bien con Illa, el cual parece que supo quién era desde el principio.

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Según lo publicado, la oficina de Presidencia ha explicado que ambos se encontraron de manera casual en el templo religioso el pasado domingo, justo después de que el cantante realizara sus dos conciertos en la ciudad el 22 y 23 de mayo. Un movimiento que ha vuelto a sacar al descubierto que, después de subirse al escenario, quiso hacer turismo local por la zona.

El selfie no ha tardado en dar la vuelta a la red, ya que, además de ser una instantánea única que junta al artista del momento con uno de los políticos más conocidos de nuestro país, lo cierto es que no ha pasado desapercibido que sea el único selfie que Salvador Illa ha compartido en su perfil oficial de Instagram desde que tomó la posesión en agosto de 2024. Desde entonces, siempre había utilizado la red para centrarse únicamente en sus compromisos profesionales, pero por el intérprete de Me porto bonito, ha roto la excepción. Un movimiento que ha abierto la posibilidad de que sea un auténtico fan del puertorriqueño como Úrsula Corberó, Ibai Llanos o Lamine Yamal —los VIP que residen en Barcelona y no han querido perderse el espectáculo del mencionado—.

La llegada de Bad Bunny a nuestro país ha generado una gran expectación social. Después de sus dos conciertos en Barcelona, el artista pondrá rumbo a la capital, donde tiene fijadas, nada más y nada menos, que 10 fechas (30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio). Por su parte, Salvador Illa se prepara para recibir al Papa León XIV en Barcelona en tan solo dos semanas.