La UCO señala que Sánchez autorizó los test de la ‘trama Koldo’: «Lo cierran Salvador Illa y el presi»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en su último sobre la trama PSOE -al que ha tenido acceso OKDIARIO- al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con nombre y apellidos, en relación al caso de las mascarillas de Baleares y Canarias cuando Francina Armengol y Ángel Víctor Torres presidían estas comunidades. Los investigadores detallan que fue Sánchez quien autorizó los test PCR en aeropuertos que acabó suministrando la trama de Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.

Los agentes del Instituto Armado precisan que el 5 de noviembre de 2020, el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, preguntó a Koldo García, asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes «cuándo se harán los test en los aeropuertos, si se mantiene el día 17».

Koldo le contestó que sí, refiriéndose a la fecha, y le pidió, encarecidamente, que no diga que ha sido él, que «si dice la fecha van a pensar que ha sido él, quedando Ángel Víctor Torres en no decir nada», recoge la UCO.

«Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el

presi, supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José

Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y

que al día siguiente […] lo cierran Salvador y el presi, lo cual podría hacer

referencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa y al presidente del

Gobierno», subrayan los investigadores de la Guardia Civil a partir de las comunicaciones telefónicas intervenidas.

Ello prueba, por tanto, que Sánchez autorizó los tests PCR en aeropuertos que querían Armengol y Torres y que acabaron beneficiando a la trama Koldo por mediación del comisionista Víctor de Aldama. Tanto Koldo como Ábalos se encuentran actualmente en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

Además, este informe de la UCO certifica que la ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congres de los Diputados, Francina Armengol, acudió en varias ocasiones al ex asesor ministerial Koldo García para contactar con Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de estos test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.

Los investigadores trasladan al juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, que Koldo actuaba «como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama», empresario y presunto conseguidor de la trama.

«A ver si lo puede arreglar»

La UCO incluye una comunicación por WhatsApp entre la ex presidenta balear y el ex asesor ministerial, fechada el 15 de junio de 2020, donde Armengol le escribió: «Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?», a lo que Koldo le contestó: «Llámame por favor».

Al día siguiente, el ex asesor ministerial se interesó sobre si había logrado contactar con Ábalos, pero Armengol dice que no, que le ha enviado un mensaje que todavía no ha obtenido respuesta, pero que sí que le había llamado el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.

«Ahora te contesta», replicó Koldo, en alusión a Ábalos, y añadió: «Pedro te solucionó?». «Me dijo que lo ve factible. El problema es sanidad. Pedro lo vio bien», expresa Armengol. «Ahora hablo con él», zanjó el ex asesor ministerial, recoge Ep.

Esa misma tarde, Koldo escribió tres mensajes a Armengol: «Ves», «tarde pero lo tienes», «mañana te llamo un minuto», que la expresidenta balear replicó: «Gracias. A ver si lo puede arreglar».

«De esta conversación se podría desprender que, al final, Amengol, gracias a la intermediación de Koldo, habría podido hablar con Ábalos, con la intención de solucionar un problema, posiblemente, teniendo en cuenta las conversaciones precedentes, relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros», remarcan también los investigadores.