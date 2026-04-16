Armengol trabajó para favorecer a la trama encargando PCR en los aeropuertos y Koldo le dijo: «Pero serás jodida”

La ex presidenta de Baleares Francina Armengol mantuvo una relación de intermediación con Koldo García que fue mucho más allá de lo que se conocía hasta ahora. El nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil revela que Armengol informaba puntualmente a Koldo de sus conversaciones privadas con el ministro de Sanidad Salvador Illa sobre los controles sanitarios en los aeropuertos baleares, una propuesta que, según la UCO, beneficiaba directamente el negocio de las empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama.

El documento recoge una conversación de WhatsApp del 1 de noviembre de 2020 en la que Armengol escribe a Koldo: «¡Hola! Me acaba de llamar Illa. Esta semana me contesta a nuestra propuesta. Le he visto más predispuesto». Y añade: «Tendremos que seguir insistiendo». Koldo responde con una sola frase con orgullo: «Pero serás jodida».

La «propuesta» a la que se refería Armengol era el documento oficial del Govern titulado «Propuesta de controles sanitarios en Puertos y Aeropuertos de las Illes Balears», que ella misma había enviado a Koldo apenas 48 horas antes, el 30 de octubre de 2020. El texto planteaba realizar pruebas PCR a todos los viajeros que entraran en las islas y establecía que «la realización de pruebas de laboratorio se contrataría externamente mediante una tramitación de emergencia».

Lo que la UCO considera más relevante no es el contenido del documento, sino su recorrido. Según el informe, ese plan oficial del Govern llegó a manos del empresario delator de corrupción Víctor de Aldama y de los empresarios de Eurofins-Megalab «minutos más tarde de que Armengol se lo hiciera llegar a Koldo». La velocidad con la que circuló el documento evidenciaría, a juicio de los investigadores, el papel de Koldo como correa de transmisión entre la Administración balear y los intereses empresariales de Aldama.

Armengol había adjuntado el plan con un mensaje escueto: «A ver si se te ocurre algo».

El día anterior, el 31 de octubre, Armengol ya había informado a Koldo de que el Ministerio de Sanidad «no ve [buena la opción de] controles nacionales», sin más explicación. Y ese mismo 1 de noviembre, tras la llamada de Illa, le trasladó también que la consejera balear había hablado con la Secretaria de Estado de Sanidad, que «le dijo que Illa quiere presentar al Presidente esta semana la propuesta de hacer test europeos». Armengol concluía: «Es desesperante […] si se te ocurre algo». Koldo respondió: «Espera que hablo con Victor», en referencia a Víctor de Aldama.

Una cadena que arranca en abril

La relación entre Armengol y Koldo se ha remontado, según el informe, al 25 de abril de 2020, el mismo día en que se negoció el contrato millonario de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión SL, de Aldama. Esa mañana, Koldo se había presentado a Armengol con un mensaje en el que invocaba su proximidad al ministro: «Soy Koldo García estoy con José Luis Ábalos, si puede, por favor, me llama cuando pueda, gracias».

Esa misma tarde, el Director de Gestión del Servicio de Salud balear, Manuel Palomino, ya estaba negociando directamente con los representantes de Soluciones de Gestión el suministro de 1,4 millones de mascarillas FFP2 por un importe de 3.701.500 euros.

La UCO ha documentado que a lo largo de los meses siguientes Armengol ha utilizado a Koldo como intermediario para acceder al propio Ábalos. El 15 de junio de 2020, le escribió: «Necesito hablar con el Ministro. Le he dejado mensaje a través de secretaría. ¿Me puedes ayudar?». Koldo gestionó la llamada y esa misma tarde escribió: «Ves. Tarde pero lo tienes». Armengol respondió: «Gracias. A ver si lo puede arreglar».

Agenda y matrícula

El 17 de agosto de 2020, Armengol entregó a Koldo el teléfono personal de su consejera de Salud, Patricia Gómez, con el mensaje: «¡Hola! Es el número de la consejera de salud». Koldo respondió: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo».

Ese mismo número fue remitido por Koldo al empresario Ignacio Díaz Tapia, representante de Megalab, con instrucciones de que le escribiera para concertar una reunión comercial en Palma.

En noviembre de ese mismo año, Koldo llegó a pedir a Armengol que organizara una comida con los empresarios de Megalab: «Por favor, ¿puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado? […] Si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre».

Armengol derivó la petición a su secretaria personal, Águeda Quiñonero. Esa misma secretaria fue quien autorizó, a petición de Koldo, la entrada del vehículo de Aldama en la sede de la Presidencia del Govern: «¡Perfecto! Ahora mismo aviso».

La UCO concluye en su informe que todas estas gestiones «responderían al pago mensual de 10.000 euros que Aldama estaba haciendo llegar a Koldo». Según los investigadores, garantizaba a Aldama acceso permanente tanto a Koldo como al propio Ábalos.

Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, no ha sido imputada en esta causa. Pero los mensajes que la UCO ha colocado sobre la mesa dibujan a una presidenta autonómica que negociaba con un ministro del Gobierno central una propuesta de emergencia sanitaria mientras mantenía puntualmente informado al intermediario de los empresarios que aspiraban a ejecutarla. La distancia entre la gestión política y el negocio privado, según el informe, reflejada en unos pocos mensajes de WhatsApp.