Baleares registró con Armengol cuatro veces más denuncias por ataques al catalán que con el PP y Vox

Las denuncias por motivos lingüísticas han bajado un 72 por ciento durante esta legislatura en comparación con la anterior, según datos del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Así lo ha apuntado este martes el conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzá, en el Parlament, subrayando que «la conflictividad lingüística ha caído drásticamente» pasando de 437 a 119 denuncias.

Bauzá ha comparecido en el pleno a petición de Més per Mallorca por el incumplimiento, a su entender, de un punto de una iniciativa que reclamaba al Govern que no aprobara medidas que supongan un retroceso para la lengua catalana.

El conseller ha subido a la tribuna con la intención de «desmontar con hechos y datos la narrativa de retroceso que algunos intentan imponer». En este sentido, ha defendido el compromiso del Govern con la lengua propia y ha aseverado que «no ha habido ni habrá retrocesos».

«No han venido a hablar de la realidad la lengua, han venido a alimentar fantasmas», ha criticado Bauzá, remarcando que «no habrá retrocesos». «¿Ustedes pueden decir lo mismo? Se llenan la boca de defender la lengua y en Manacor tirar los recursos a la basura», ha sostenido.

De su lado, la ecosoberanista Maria Ramon ha lamentado la «regresión» que se ha producido durante esta legislatura en materia lingüística, haciendo referencia a la eliminación del requisito del catalán en la sanidad y al plan de libre elección de lengua, entre otras medidas.

«Cuando la Obra Cultural Balear, la Plataforma per la Llengua, Joves de Mallorca per la Llengua y otras entidades se manifiestan en contra de según qué acciones que suponen un retroceso del catalán quiere decir que algo no está haciendo bien el Govern para proteger el catalán», ha apuntado.

Sobre los datos de denuncias, Ramon ha considerado que se deben al hecho de que el Govern tiene la oficina de defensa de derechos lingüísticos desmantelada y que la gente «no sabe que puede ir a protegerse cuando recibe un ataque lingüístico».