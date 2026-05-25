Detenida una mujer por matar a una familiar en una vivienda de Pere Garau

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional acusada de matar presuntamente a una familiar en una vivienda del barrio palmesano de Pere Garau. El suceso ha tenido lugar este lunes sobre las 17.00 horas en un domicilio situado en la calle Benet Pons i Fàbregues, cerca de los antiguos cines Metropolitan.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de ambulancias del SAMU 061. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios, no ha sido posible salvar la vida de la víctima y los sanitarios únicamente han podido certificar su fallecimiento.

En el inmueble también han trabajado agentes de la Policía Científica, el forense de guardia y la comitiva judicial, encargados de realizar la inspección ocular y el levantamiento del cadáver.

La investigación ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que trata de esclarecer las circunstancias de este crimen.