Dos agentes de la Policía Nacional en prácticas de Mallorca salvan la vida a un bañista inconsciente en el mar

Momentos de máxima tensión y angustia se vivieron esta semana en una cala del municipio mallorquín de Llucmajor, donde varios agentes de la Policía Nacional en prácticas lograron salvar la vida a un bañista que había quedado inconsciente en el agua tras lanzarse al mar desde unas rocas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando los jóvenes policías, que se encontraban fuera de servicio disfrutando de una jornada en la playa, observaron cómo un chico se arrojaba al agua desde una zona rocosa de la cala. Apenas unos segundos después del salto, advirtieron que el bañista permanecía inmóvil y flotando boca arriba, sin reaccionar.

Ante la gravedad de la situación, los agentes reaccionaron de manera inmediata. Sin perder tiempo, se lanzaron al agua y nadaron rápidamente hasta alcanzar al joven, que ya se encontraba inconsciente. Tras conseguir sujetarlo, lograron trasladarlo hasta la orilla entre enormes dificultades y bajo la mirada de numerosos bañistas que presenciaban la escena con preocupación.

Una vez en tierra firme, los policías comenzaron de inmediato a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras solicitaban a otras personas presentes en la playa que alertaran a los servicios de emergencia.

Durante aproximadamente quince minutos, los agentes no dejaron de asistir a la víctima, alternando las maniobras de reanimación para intentar mantenerle con vida. Fueron minutos críticos en los que el joven no respondía, aumentando la tensión entre los presentes.

Poco después, varios socorristas de la playa acudieron al lugar con material de emergencia y bombonas de oxígeno para colaborar en la asistencia. También intervino un médico que se encontraba fuera de servicio y que casualmente estaba en la cala en ese momento, sumándose a las tareas de auxilio hasta la llegada de una ambulancia.

Gracias al esfuerzo coordinado de todos los intervinientes y, especialmente, a la rápida actuación de los agentes de la Policía Nacional, el bañista comenzó finalmente a mostrar signos de recuperación, recuperando parcialmente la consciencia antes de ser estabilizado por los sanitarios.

A su llegada, el personal médico asumió la atención del herido y procedió a su traslado urgente a un centro hospitalario de Mallorca para continuar con el tratamiento y evaluación de su estado de salud. Fuentes sanitarias desplazadas hasta el lugar destacaron posteriormente que la intervención de los jóvenes policías resultó decisiva para salvar la vida del turista, subrayando la rapidez, sangre fría y eficacia con la que actuaron desde el primer momento.

La actuación ha sido especialmente valorada tanto por los testigos presentes en la playa como por los propios servicios de emergencia, que remarcan la importancia de una intervención temprana en casos de ahogamiento, parada cardiorrespiratoria o pérdida de consciencia en el agua, donde cada minuto resulta fundamental para aumentar las posibilidades de supervivencia.