Bolaños lanza su «macroconvocatoria» judicial el mismo día que declara Begoña: creará 500 plazas de jueces y 200 de fiscales

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dado luz verde al decreto que establece la creación de 500 nuevas plazas judiciales a lo largo de 2026 y la convocatoria de 200 plazas de fiscal, una cifra que no tiene precedentes en la historia de la carrera fiscal española. Así se desprende del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este lunes, 15 de junio. La fecha elegida no es inocente: este mismo lunes, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, comparecerá ante el juez Peinado en el marco de la causa que la investiga, con el riesgo añadido de que el magistrado le retire el pasaporte.

Cabe recordar que este domingo, 14 de junio, Félix Bolaños publicó un mensaje en X en el que llamaba a «estar atentos al BOE». Una publicación que supuso todo tipo de mofas y que ya anticipaba el anuncio de esta convocatoria judicial sin precedentes justo el día en el que Begoña Gómez comparece ante el juez.

Las 500 plazas judiciales se distribuirán de la siguiente manera: 363 corresponden a tribunales de instancia; 2 al Tribunal Central de Instancia; 85 a órganos colegiados —71 para audiencias provinciales, 7 para tribunales superiores de Justicia, 4 para la Audiencia Nacional y 3 para el Tribunal Supremo—; y las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, vinculadas a un ámbito geográfico concreto pero redistribuibles según la evolución de la carga de trabajo. La planta judicial actual cuenta con 5.876 plazas. Con esta medida, crecerá un 8,5% en un solo año.

Además de las plazas de oposición libre, el Consejo General del Poder Judicial convocará 125 plazas por el llamado cuarto turno —reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional—, convocatoria que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Esta vía de acceso a la carrera judicial ha sido tradicionalmente cuestionada por las asociaciones judiciales más críticas con el Gobierno, que la consideran una fórmula de menor exigencia técnica; su activación ahora, con un CGPJ de mayoría progresista, no es un detalle menor.

Un modelo más barato que el tradicional

El Gobierno subraya el ahorro económico que supone el nuevo modelo de creación de plazas. «Crear una plaza judicial bajo el sistema vigente tiene un coste aproximado de 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que costaba la apertura de un juzgado completo bajo el esquema anterior. En total, las 500 plazas previstas para este año tendrán un coste de 55,7 millones de euros. De haberse aplicado el modelo tradicional, la factura habría ascendido a 260 millones», se jactaba el Gobierno en la web del Ministerio de Presidencia.

El calendario de la macroconvocatoria coincide no sólo con la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado sino con un momento en que varios jueces y fiscales tienen abiertos procedimientos contra miembros del Gobierno o personas de su entorno.