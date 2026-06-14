El ministro Félix Bolaños, ha lanzado este domingo un tuit para desviar la atención sobre la audiencia previa a la que acudirá este lunes la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de cara a su juicio con jurado, y la declaración el miércoles y jueves del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez del caso Plus Ultra. «Mañana atentos al BOE», ha publicado el triministro, cosechando mofas de jueces, fiscales y ciudadanos.

«Ya que hablamos de siglas; que P. S. y su séquito sigan muy atentos a la UCO», le ha espetado un tuitero, mientras que otro le ha preguntado «¿Podemos decir, Sr. Bolaños, que el BOE mañana será una joya?».

Entre las respuestas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España se encuentra la del ex magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas, quien ha indicado que puede ser desde la creación de 800 plazas de juez hasta la concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a Álvaro García Ortiz», ex fiscal general condenado por revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del que el pasado viernes el Alto Tribunal rechazó su indulto.

«Ahora hace un año que se la concedieron a Zapatero», ha recordado Salas, quien, como publicó en exclusiva OKDIARIO, renunció a la máxima distinción judicial tras entregársela Bolaños a Zapatero, al igual que hizo el magistrado emérito del Supremo Javier Borrego.

También ha replicado a Bolaños el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, señalando que «escribiéndolo el del asalto a las instituciones, suena a amenaza».

Otro ciudadano ha reaccionado contestando al ministro que mañana a lo que va a estar muy atento es al caso Begoña Gómez. Al igual que otro, que le ha espetado «Mañana estaremos atentos a esto, mermao».

Por su parte, otro tuitero ha señalado que la ocurrencia de Bolaños es «lo normal». «Un Gobierno acosado por su propia corrupción, anunciando medidas sin decir cuáles son, ni pasar por ningún control Parlamentario», ha añadido, indicando que con actuación se comporta «como si fuese un Youtuber anunciando cositas». «Más abajo ya no sé si podemos llegar como nación», sentencia este ciudadanos.

«BOE es el acrónimo de Boletín Oficial del Estado. Donde se publican las disposiciones generales (leyes), autoridades y personal de la Administración (oposiciones o concursos), publicaciones de interés general. Pues el ministro de Justicia lo usa para anticipar… ¿qué?», ha planteado la magistrada Teresa Puchol, conocida en redes sociales como LadyCrocs, dejando claro que le parece «mal» el tuit de Bolaños.

Este sábado, Puchol también reaccionó al conocer que la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, declaró que «se está poniendo un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano». «El profe me tiene manía. Capítulo XLVIII», replicó ante semejante acusación.

Esto es sólo una muestra de los comentarios que ha recibido el ministro.

El calvario judicial de Sánchez

Esta semana, no sólo tendrá lugar la comparecencia de Begoña Gómez, imputada por cinco delitos, ante el juez Juan Carlos Peinado, o la de Zapatero, imputado por seis delitos, ante el juez José Luis Calama.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, también comparecerá este martes en el Senado tras destapar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita que tuvo varios encuentros con la fontanera socialista, Leire Díez.

Tras dicho informe policial, recogido en el sumario del magistrado Santiago Pedraz sobre las cloacas del PSOE, la propia González publicó un comunicado reconociendo que se vio en dos ocasiones fuera de la sede de la Dirección General con Leire Díez. Sin embargo, la UCO constató «al menos tres reuniones». Esta investigación se centra en una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A ello se suma que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está llamada este viernes a comparecer en la Comisión de Justicia del Senado tras las reuniones en la Fiscalía reveladas por OKDIARIO entre Leire Díez y quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.

Unas reuniones que la Fiscalía admitió tras las revelaciones de este diario, indicando al juez Pedraz que Villafañe se reunió dos veces con la fontanera socialista y el abogados Jacobo Teijelo, quien fue abogado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado en la causa.

Ante este escenario, una treintena de asociaciones se han manifestado este domingo Santander contra la trama PSOE al grito de «¡Pedro Sánchez a prisión!». Exigen que se convoquen elecciones generales de forma urgente y la dimisión del presidente del Gobierno. En ella se han coreado lemas como «Juan Carlos Peinado, España está a tu lado» y se han lanzado vivas a la UCO y a la Guardia Civil.

Y también a «los jueces valientes», en apoyo a quienes están sufriendo ataques de miembros del Gobierno simplemente por hacer su trabajo.