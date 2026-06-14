Una treintena de asociaciones de la sociedad civil se han manifestado este domingo en Santander contra la trama PSOE al grito de «¡Pedro Sánchez a prisión!». Exigen que se convoquen elecciones generales de forma urgente y la dimisión del presidente del Gobierno.

La organización agrupa a trabajadores, autónomos, empresarios y familias «preocupados por la estabilidad del país», y han marchado «por la dignidad del pueblo español y la convocatoria de elecciones generales ya». Es la séptima movilización que celebran, tras las de Madrid, Barcelona, Burgos, Sevilla, Alicante y Granada.

«Esta no es una convocatoria de políticos para políticos. Es un clamor de la sociedad civil que asiste con profunda preocupación al deterioro de nuestras instituciones. Exigimos certidumbre, rigor y que se devuelva la voz al pueblo soberano mediante las urnas», señalan los organizadores, entre quienes figuran la Asociación Enraizados, Manos Limpias, Actúa Familia, Espanya i Catalans, la fundación Denaes, Sociedad Civil Valenciana o Cataluña suma por España.

La manifestación ha comenzado a las 12:00, en la explanada de la Bandera de España en Puertochico, y ha discurrido por el céntrico Paseo de Pereda hasta finalizar frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria, en la calle Calvo Sotelo.

El broche final lo han puesto cinco destacadas personalidades, con la lectura de sendos manifiestos enfocados en la regeneración democrática. Entre ellas, destaca el conde de Ripalda, Amalio de Marichalar, quien ha marchado en la cabecera de la movilización tras una gran pancarta con el lema «Pedro Sánchez dimisión. Elecciones ya».

El conde de Ripalda, columnista de OKDIARIO, ha denunciado que el presidente del Gobierno «ataca frontalmente el Estado de Derecho, la democracia y los jueces, y secuestra a los contrapoderes, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, RTVE o el CIS», algo que»toda Europa conoce y está verdaderamente preocupada».

En la marcha han lucido pancartas con lemas como «Por la dignidad de todos los españoles» y «SOS. Pedro Sánchez y su gobierno atacan nuestra Constitución».

Vivas a la UCO, la Guardia Civil y los jueces

Los manifestantes han coreado proclamas como «Esta traición la tiene que pagar», «Independencia judicial» o «Juan Carlos Peinado, España está a tu lado», en referencia a los ataques que el magistrado que investiga a la mujer de Sánchez, Begoña Sánchez, sufre por parte de miembros del Gobierno simplemente por hacer su trabajo.

También se han cantado lemas como «Que no, que no, que no me da la gana una dictadura como la venezolana» o «Corrupción nacional».

Además, se han lanzado vivas por España, la UCO, la Guardia Civil o «los jueces valientes». Y al llegar a la Delegación los congregados han cantado frente a la estatua del héroe militar cántabro «Pedro Velarde, España está que arde».

Para garantizar la neutralidad y el carácter exclusivamente ciudadano de la protesta, la organización prohibió la exhibición de banderas, logotipos y simbología perteneciente a partidos políticos.

Ataques a los jueces

El magistrado Juan Carlos Peinado, desde que comenzó a instruir la causa abierta contra la esposa de Sánchez, es víctima de ataques verbales y también de acciones judiciales para intentar frenar la instrucción de esta causa. Tanto el presidente del Gobierno como su mujer presentaron querellas contra él que, sin embargo, fueron tumbadas por la Justicia.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también presentó una queja contra él. Sin embargo, esta misma semana el promotor de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto archivarla.

En la lista de magistrados crucificados por la izquierda política y social porque no le gustan sus resoluciones también se encuentra la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, quien se ha encargado del procedimiento penal abierto a David Sánchez, hermano del presidente, a quien la Audiencia Provincial de Badajoz acaba de juzgar acusado de beneficiarse de la creación a dedo de una plaza.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también ha padecido ataques, especialmente el tribunal que juzgó el procés y el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, a quien le cubrieron con pintura amarilla el portal de su casa, le hicieron pintadas junto a su segunda residencia, tildándolo de «fascista» e instándole a abandonar el municipio, y fue increpado por un grupo de alrededor de 20 independentistas al salir de un restaurante con amigos.

También han sufrido embistes los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La izquierda, incluido el Gobierno de Pedro Sánchez, cargó contra ellos, pese a que hace cinco años los aplaudieron por la sentencia contra la trama Gürtel del PP.

Son muchos los jueces han estado en la diana por parte de miembros de este Ejecutivo, incluidos ministros. Éste es el caso también de Manuel García-Castellón, magistrado emérito de la Audiencia Nacional, quien sufrió ataques en el ejercicio de su profesión a raíz de elevar exposición razonada al Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina.

Precisamente, esta semana la Justicia ha condenado a la líder de Podemos y diputada, Ione Belarra, por dañar el honor de este magistrado. Y tendrá que indemnizarlo con 9.000 euros por llamarlo «prevaricador» y «corrupto».

«El autócrata Sánchez va de golpe en golpe hasta la tiranía final», denunció Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en las jornadas jurídicas de este diario celebradas en enero de 2025 en Marbella, donde se analizaron la Ley Begoña y los ataques de Pedro Sánchez a la Justicia. Unas jornadas en las que Inda mostró su solidaridad con los 5.500 jueces y 1.200 fiscales que ejercen en nuestro país, a quienes este Gobierno pone en la diana.

Como relató el propio García-Castellónen dichas jornadas, que tuvieron su réplica el pasado mes de noviembre en Málaga, aquellos ataques eran «inquietantes» para él, consciente de que «se dirigían a miles de compañeros para que percibieran el peligro al que se enfrentarían».

Precisamente, este domingo, corre como la pólvora por las redes un tuit de la magistrada Natalia Velilla, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en defensa de su la magistrada Beatriz Biedma, en el que relata «la historia de un acoso brutal que está siendo investigado y que puede ser parte de uno de los casos más graves conocidos».

Seguimos con la serie #10TipsDeJueces especial “desmintiendo y corrigiendo informaciones sesgadas”. El #2 va dedicado a Beatriz Biedma. La historia de un acoso brutal que está siendo investigado y que puede ser parte de uno de los casos más graves conocidos. Hilo 🧵 va 👇🏻 pic.twitter.com/cDXm5gCBs4 — Natalia Velilla 🇪🇺 (@natalia_velilla) June 14, 2026

El magistrado Luis Sanz, conocido en redes sociales como MagistraThor, ha apoyado la denuncia de Velilla destacando que «en efecto, está brutal cacería contra la magistrada Beatriz Biedma tiene un doble objetivo», como es «intentar a toda costa que el hermano del presidente no sea condenado y lanzar un aviso a todos los jueces que instruyan o juzguen causas que afectan al presidente, su familia o el PSOE: Ni se os ocurra tocarnos o vamos a por vosotros con todo». «Es la búsqueda insaciable de la impunidad», denuncia.

«Hilo necesario. Muy necesario. Gracias Natalia por la idea y el esfuerzo recopilatorio. Y todo mi apoyo y cariño a la compañera Beatriz Biedma», ha señalado también el magistrado Fernando Portillo, conocido en redes como Judgue The Zipper.