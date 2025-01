García-Castellón en las jornadas de OKDIARIO: «He sufrido ataques de ministros de manera desacomplejada»

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha admitido en las I Jornadas Jurídicas de OKDIARIO que ha sufrido «ataques desacomplejados» por parte de «ministros del Gobierno, diputados o senadores» con el claro objetivo, en su opinión, de amedrentar a los jueces más jóvenes de cara a que en el futuro sepan a qué se exponen si van contra algunos poderes políticos.

«En los últimos tiempos, he sido objeto, como algún otro compañero, de múltiples ataques personales y profesionales. Estos ataques no han venido como otras veces de la opinión de algún periodista adicto a la causa, ahora han sido ministros del Gobierno, diputados o senadores quienes los han vertido de manera desacomplejada. Si esos ataques me importaron especialmente fue porque dese el primer momento entendí que no era yo el destinatario de los mismos (…), sino que se dirigían a tantos miles de compañeros mucho más jóvenes que yo y con una carrera por delante para que percibieran el peligro al que se exponían si tomaban decisiones que pudieran incomodar a determinados poderes del Estado», ha explicado el magistrado.

«Recuerdo con especial tristeza que durante la instrucción de Tsunami Democratic aparecieron dos compañeros que fueron a saludarme al despacho y decirme que lo había hecho bien, y yo les pregunté si ellos lo habrían hecho: me dijeron que no, que no les compensaban las consecuencias», ha expuesto el magistrado

«Se ha producido un hecho muy significativo en los últimos tiempos que merece ser analizado, que son los ataques a la independencia del poder judicial, que han pasado de ser externos, ajenos a la estructura del Estado, a ser internos, de dentro del propio Estado. Para ello, permítanme que mencione brevemente algunos hechos históricos que pueden servir para centrar el problema, para a continuación hacer una breve reflexión del momento actual», ha subrayado García-Castellón.

Eduardo Inda ha presentado al magistrado como el juez que «se atrevió» a ir contra Podemos y contra Pablo Iglesias pero al que «le cortaron las alas desde arriba». Antes de la conferencia magistral que el juez instructor de la Audiencia Nacional ha dado en las I Jornadas Jurídicas que OKDIARIO está celebrando en el Hotel Don Pepe Gran Meliá 5* de Marbella (Málaga), Inda ha querido deshacerse en elogios ante un García-Castellón al que se le recordará, entre otras cosas, por ser «un auténtico héroe de la lucha contra el terrorismo».