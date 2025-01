Magistrados en las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO: «No se puede pervertir la selección de los jueces»

Las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO han incluido una primera mesa redonda con tres magistrados de excepción donde se ha debatido sobre las reformas legales y las tareas pendientes que debe llevar a cabo el legislador en torno al poder judicial. Una de ellas, el acceso a la carrera judicial, ha sido duramente criticada por los jueces presentes, que han llegado a decir que «no se puede pervertir la selección» de los magistrados.

Así se ha pronunciado el juez de la Audiencia Nacional y ex consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, quien ha dicho que cree en un modelo de juez con «altos conocimientos técnicos» y que defienda el «principio de legalidad y no el de oportunidad». «El juez es una persona que tiene que ejercer el poder judicial sometido a la ley. Exclusivamente a la ley y nada más que a la ley. Y no se pueden hacer cambios para pervertir el modelo de selección de los jueces», ha señalado.

López también se ha referido al problema de la vivienda en España argumentando que un juez está para resolver conflictos y no para crearlos. «Creo en el modelo de juez que no es un transformador social: un juez está para resolver conflictos en materia de vivienda y cuando hay que resolver un contrato por falta de pago dictar una sentencia resolviendo el contrato y ordenando el desahucio», ha asegurado el magistrado quien ha añadido que los poderes públicos son los que tienen que resolver el problema de la vulnerabilidad en el uso de la vivienda y no los jueces. «Los jueces no están para transformar la sociedad. El que crea que el juez es un transformador social se equivoca», ha indicado.

Durante la tertulia, dirigida por el jefe de investigación de OKDIARIO, Fernán González, López ha recordado que la carrera judicial ya es plural y que prácticamente el 100% de los magistrados en España deben su cargo al esfuerzo y a su edad.

En esta misma línea se ha pronunciado el magistrado y miembro de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, quien ha deseado que el legislador no proponga más iniciativas sobre el poder judicial. «Lo que estamos observando es un paquete de medidas legislativas que se suceden una tras de otra que parten de dos premisas: una la desconfianza hacia el poder judicial. No se confía en los jueces. Y en segundo lugar están regulando cosas sobre las que no existe urgencia alguna por regular. Se está tratando de arreglar problemas que no hay. El tema de modificación de acceso a la carrera judicial busca solucionar problemas que en realidad no los hay. La carrera judicial es una carrera ya plural porque es reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo», ha explicado Portillo quien ha afirmado que desde el Gobierno se trata de alguna forma de «acogotar al poder judicial».

El magistrado también ha recordado que en la última promoción de jueces que van a coger los despachos en Barcelona hay un 67% de mujeres. Además un 34% no tienen ni padre ni madre que hayan tenido estudios superiores. «No llega al 6% los que han tenido un padre o un abuelo que haya sido juez. Creo que la diversidad campa a sus anchas», ha defendido.

«El principal problema que tiene la justicia española es que está sobrecargada. Porque hay muchísimos pleitos y pocos jueces para sacarlos. La sobrecarga produce estrés laboral y empeora la calidad del trabajo que hacemos. No es lo mismo hacer malabarismos con cinco bolas que hacerlo con diez. La calidad o las posibilidades de error aumentan», ha admitido.

En cuanto a la eliminación de la acción popular en los procedimientos judiciales, Portillo ha reconocido que, a veces, se ha podido hacer un uso abusivo de este recurso pero que restringirlo de la manera que quiere el Gobierno dejaría el monopolio de la acusación al ministerio fiscal, algo que resulta controvertido en un Estado democrático y de Derecho.

Por su parte, el magistrado y coportavoz en Andalucía de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Miguel del Castillo, ha sido crítico con la reforma que quiere llevar a cabo la política sobre el acceso a la carrera judicial. «Hay que diferenciar la preparación de la oposición, el examen de la oposición y otro tema polémico que sería el acceso a través de otra vía que no sea el turno libre», ha dicho.

Sobre la preparación, el magistrado ha explicado que la ley que viene que prevé «una especie de centro de preparación de oposiciones no se sabe muy bien donde ni dirigido por quien», algo que, ha asegurado, le suscita «terror».

«No creo en esa modalidad de preparación de la oposición. En cuanto al acceso de concurso por oposición bajo esa modalidad de acceso pueden introducirse factores imprevisibles que a largo plazo se traduzcan en que el que entró no debería haber entrado», ha señalado.