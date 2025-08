Giro en el precio del tabaco en España: esto es lo que va a costar a partir de ahora

Esto es lo que va a costar a partir de ahora, nuevo giro en el precio del tabaco en España que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. El tabaco se ha convertido en un elemento que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones. Por lo que, habrá llegado el momento de dejar salir algunos cambios que pueden ser los que marcarán estas jornadas en las que comprar siempre acabará siendo más caro.

Cada euro cuenta y en especial en estos días tendremos que empezar a pensar en una situación del todo inesperada. Estaremos muy pendiente de lo que realmente puede convertirse en un extra de buenas sensaciones. Es hora de ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo es posible, con ciertas novedades que serán las que pueden convertirse en este tipo de elementos que acabarán marcando una diferencia. Sin duda alguna, el tabaco se ha acabado convertido en un extra de buenas sensaciones. Este dinero que puede acabar llegando de una forma que puede acabar siendo excepciona en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Esto es lo que va a costar a partir de ahora

El tabaco es un elemento que va subiendo de precio, al igual que el resto de los ingredientes que forman parte de los gastos semanales de cada persona. Es un vicio o una necesidad, depende de cómo se mire, contra el que no se puede luchar, sino más bien todo lo contrario. Es momento de empezar a pensar en una serie de elementos que nos afectarán en breve.

Todo fumador debe pagar lo que sea para fumar ese tabaco que pese a lo que puede convertirse en un problema que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Por lo que, habrá llegado ese día en el que todo es posible, con un aumento de precios que puede ser esencial.

Son tiempos de apostar claramente por algunos detalles que pueden acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Por lo que, quizás habrá llegado ese día de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave. Este tipo de precios pueden ser los que nos acompañen en esos días de verano.

España da un nuevo giro en el precio del tabaco

La manera de hacer que muchos intenten o dejen directamente el tabaco es aumentando un precio que puede dispararse por momentos. Con unos precios que no han dejado de subir, de la misma forma que el resto de los servicios que nos están esperando en estas jornadas.

No todas las marcas de tabaco suben a la vez, pero quizás lo hagan aquellas que consumes más a menudo o has acabado consumiendo por un precio bajo que ya no lo será tanto.

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

AL CAPONE

Al Capone Duo Filter (4). 0,30

Al Capone Pockets Gold (4). 0,30

Pockets Filter (4). 0,30

Sun Blend (4). 0,30

CALYPSO

Reig 15 (10). 0,74

Reig 15 Minor (10). 0,54

Reig Platinum Filter (4). 0,35

CONDEGA

Condega Serie C Magnum 6 × 54 (20). 6,00

Condega Serie C Mini Titan 4 1/2 × 60 (20). 6,10

Condega Serie C Robusto 5 × 50 (20). 5,40

DANNEMANN MOODS

Bahia (4). 0,35

Dannemann Mini Moods (4). 0,35

Dannemann Moods Filter (4). 0,35

Silver (4). 0,35

LA DALIA

Reig 7 Cortados (10). 0,74

Reig 7 Minor (10). 0,54

NEOS

Noos Mini Red Xtra-s Filter (20). 0,25

OLIVA

Oliva Mareva Cigar Smoking World Championship 5 1/8 × 42 (10). 14,50

REIG

XS (4). 0,30

XS Blue (4). 0,30

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

CONDEGA

Condega Freshpack Mini Robusto 4 1/2 × 50 (El envase de 3). 13,30

Condega Freshpack Mini Titan 4 1/2 × 60 (El envase de 3). 16,50

Condega Freshpack Perlas 4 × 40 (El envase de 4). 13,70

Condega Freshpack Robusto 5 1/2 × 50 (El envase de 4). 19,20

DON JOSÉ

Don José Freshpack Corto 3 1/2 × 52 (El envase de 3). 5,00

Don José Freshpack Mini Robusto 4 1/2 × 50 (El envase de 3). 5,80

Don José Freshpack Mini Titan 4 1/2 × 60 (El envase de 3). 7,20

Don José Freshpack N.º2 5 3/4 × 50 (El envase de 4). 8,90

REIG

Reig 1 (El envase de 4). 1,30

UMNUM

Umnum Freshpack Bond 4 1/2 × 44 (El envase de 4). 11,90

Umnum Freshpack Cañonazo 5 1/4 × 52 (El envase de 4). 14,50

Umnum Freshpack Jumbo 4 3/4 × 60 (El envase de 3). 11,90

VEGAFINA

Vegafina 1998 VF 52 Travel Humidor (El envase de 12). 90,00

