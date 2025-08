Un experto inmobiliario avisa por lo que va a pasar en España en 2030: «No podrás vender…»

Lo que va a pasar en España en 2030 pone los pelos de punta, no vas a poder vender tu casa en determinados casos. Tampoco se podrá alquilar en una afirmación que parece alarmista, pero no llega desde España, sino que es una norma europea que responde a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Es momento de apostar por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días y hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

España se prepara para una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque estas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Es momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que quizás comprar una casa y después venderla o alquilarla, no sean tan rentable como parece, antes de hacer cualquier movimiento hay que estar pendientes de esta nueva normativa.

No podrás vender ni alquilar

Será mejor que nos preparemos para un futuro inmobiliario que quizás no será como esperaríamos, sino que formará parte de un cambio de tendencia que puede ser clave. A la hora de realizar cualquier inversión, siempre nos acabamos decantando hacia la más rentable.

Hasta ahora, y salvo algunas excepciones provocadas por una crisis que no tiene por qué volver, el precio de las viviendas suele ir en aumento. En especial, si lo que queremos es alquilar, para después vender, o, nos dejamos llevar por un cambio que puede ser importante, que empecemos a realizar de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Este tipo de cambios que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Es tiempo de cambios y de apostar claramente por unas inversiones que quizás se van moviendo por momentos.

Todo lo que significa vender y alquilar, dependerá siempre de un mercado que, como hemos visto es cambiante y puede estar sujeto a una serie de normas que deberíamos tener en cuenta. Es hora de saber qué puede pasar cuando quieras vender o alquilar una casa o piso dentro de unos años.

En 2030 esto es lo que va a pasar, según este experto inmobiliario

Europa manda y lo hace de tal forma que nos obligará a cumplir con una normativa que puede acabar siendo lo que marcará estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. En especial en estas jornadas que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración.

Dentro de unos años podremos enfrentarnos a un cambio de tendencia que tiene que ver con la eficiencia energética de los edificios y de las casas. Se pedirá una actualización y unas garantías que, según este experto inmibiliario, obligará a muchos a rascarse el bolsillo.

En especial si lo que queremos o necesitamos es obtener un beneficio por nuestra inversión. Sin poder venderla o alquilarla, deberemos primero, adecuarla para ello, lo que supondrá un coste añadido. Al menos inicialmente, será la persona que quiera vender la casa o alquilarla la que tendrá que pagar esa cantidad de dinero.

Algo que los expertos auguran, aunque no existe confirmación de ello. Puede parecer algo catastrofista, pero las políticas ambientales de la Unión Europea se diferencian de las del resto del mundo. Son de las más estrictas, lo hemos visto con los coches en las ciudades y quizás nos espera un importante cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en consideración.

Es importante disponer de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos próximos años, pero con cierta moderación. La UE depende de un gobierno que puede cambiar y rectificar estas políticas. Aunque la eficiencia energética acabará siendo un bien para todos, no es algo que se pueda hacer sin invertir una buena cantidad de dinero.

En caso de tener una vivienda que ya tiene unos años el coste va en aumento. Si bien es cierto que la UE también ha dado una lista de subvenciones que hará que quizás la persona que necesite apostar por este cambio lo tenga más sencillo, aunque por ciertas limitaciones.

Al final, las normas acaban obligando de una manera que quizás nos haga replantearnos vender o alquilar como hasta ahora se ha hecho. Tenemos por delante un futuro que podría acabar siendo muy diferente de cómo pensábamos con aciertas novedades que serán claves y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.