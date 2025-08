Raducanu y su apuesta por un ex entrenador de Nadal para volver a la élite

Desde su histórico título en el US Open de 2021, Emma Raducanu no ha alcanzado las expectativas puestas sobre ella. Con sólo 18 años, la británica conquistó el Grand Slam estadounidense desde la fase previa, un hecho sin precedentes en la historia. Este sorprendente triunfo vaticinaba una importante carrera para la tenista, pero Raducanu no ha vuelto a alcanzar esas cotas casi 4 años después de su triunfo.

La británica no ha conseguido levantar un título desde entonces, siendo la décima posición en la que se situó en julio de 2022 su máximo logro hasta el momento. Emma Raducanu ostenta el número 33 del ranking WTA, por lo que se encuentra inmersa en la lucha por estar entre las 32 mejores de la clasificación. Si lo logra, clasificará a su torneo fetiche como cabeza de serie y podrá evitar algún ‘coco’ en las dos primeras rondas.

Las altas expectativas que ha tenido Raducanu en su corta carrera, provocadas, en parte, por la presión de la prensa británica; han generado numerosos cambios en su equipo de trabajo. Hasta 7 entrenadores ha tenido la joven tenista desde su coronación en el US Open. Ahora, la tenista inglesa apuesta por un español para intentar recuperar su mejor versión. El elegido es Francis Roig, entrenador de Rafa Nadal durante gran parte de su trayectoria.

Roig fue una pieza clave en el equipo de trabajo del balear desde 2005, junto a Toni Nadal hasta 2017 y después con Carlos Moyá y Marc López. Después de unos meses trabajando con Matteo Berrettini, Roig tendrá su nuevo reto como entrenador junto a Emma Raducanu. Según ha adelantado el medio británico Express, el ex tenista español acompañará hasta final de temporada a la joven tenista. Roig estaba libre tras ‘romper’ con el italiano el pasado mes de octubre.

El que fuera técnico de Rafa Nadal será el encargado de sustituir a Mark Petchey. Con el británico, Raducanu había sumado buenos resultados en los últimos tiempos, por lo que su separación ha sorprendido. Petchey seguirá trabajando con la británica desde la distancia, pero Roig ejercerá el papel de entrenador. Será la segunda experiencia de Roig con un tenista ajeno a nuestro país y la primera en el circuito femenino. Además de a Nadal, el catalán entrenó a Alberto Berasategui, Feliciano López y Albert Costa. Con este último, ejerció como subcapitán de la Copa Davis; levantando la ensaladera en 2009 y 2011.

Raducanu, pareja de Alcaraz en el US Open

La tenista británica está inmersa en estos momentos en plena gira americana. Tras caer eliminada en tercera ronda del Masters 1000 de Montreal, Raducanu disputará la próxima semana un torneo de la misma categoría en Cincinnati. Ya en tierras estadounidenses, continuará su preparación para el US Open. En esta cita, a modo de previa, jugará junto a Carlos Alcaraz el torneo de dobles mixto. Este novedoso formato repartirá 1 millón de dolares para los ganadores y contará con grandes tenistas como Sinner, Djokovic, Badosa o Swiatek.