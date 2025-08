La AEMET confirma que no hay tregua hasta éste día: pone fecha al final de la ola de calor en España

Confirma la AEMET que no hay tregua, lo que dice ahora de la ola de calor en España convierte nuestro país en un auténtico infierno. Será mejor que nos preparemos para lo peor de una ola de calor que puede cambiarlo todo, de tal manera que deberemos prepararnos para dar un giro radical a algunos cambios que serán significativos. De un mes de julio que ha sido una auténtica montaña rusa, pasamos a un agosto que ha empezado de una manera que quizás no esperaríamos.

España se prepara para recibir unos días en los que quizás debemos empezar a pensar en un cambio significativo, de cara a una serie de novedades que pueden ponernos los pelos de punta. Sobre todo, con una situación que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo, con un aumento de las temperaturas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con ciertas novedades que hasta la fecha no teníamos en consideración, pero acabarán siendo una realidad, el aumento de las temperaturas puede convertir nuestro país en un auténtico infierno.

Confirma la AEMET que no hay tregua

Por mucho que queramos escaparnos de un verano con algunas novedades destacadas, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas próximas jornadas.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar unos mapas del tiempo que parece que llegan con novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días del mes de agosto en el que media España están de vacaciones.

Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Con algunos detalles que serán los que nos acompañen en estos momentos. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo.

Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que podría acabar siendo la que nos haga pensar en un cambio de ciclo que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener a estas alturas del verano. Parece que nos dará mucha guerra, una estación del año en la que todo puede ser posible, incluida una ola de calor que puede hacer historia.

Lo que espera a España puede ser la peor ola de calor del verano

La AEMET ha tenido que lanzar un importante comunicado ante un aumento de las temperaturas que puede cambiarlo todo. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que llegarán a toda velocidad y que pueden acabar siendo especialmente peligrosos.

Tal y como nos explican estos expertos: «El miércoles 6 y el jueves 7 se espera que continúen los valores anormalmente cálidos en las zonas previamente mencionadas, con máximas similares o localmente superiores a las del martes, dado que se recuperarán las temperaturas en el norte peninsular durante el miércoles, y ascenderán en el tercio oriental durante el jueves. Resaltar además que durante estas jornadas se espera alcanzar los 38-40 ºC en las principales depresiones del nordeste y, nuevamente, del suroeste, donde no se descarta superar los 42 ºC en los entornos del Guadiana y Guadalquivir. A partir del viernes 8 aumenta la incertidumbre. Con la información actual, el escenario más probable es que el viernes las temperaturas desciendan en el Cantábrico, pero que volvieran a subir por el oeste peninsular, de manera que este episodio de ola de calor se mantendría, al menos, hasta el próximo fin de semana. Estos días sería posible que las zonas donde se superen los 40 ºC sean más extensas en el Guadalquivir y Guadiana, sin descartar que se pudieran alcanzar de manera más local en el Tajo y, en menor medida, en el Ebro. También es conveniente destacar que, aunque el ascenso de las temperaturas mínimas no será tan extendido y acusado, sí que será suficiente para que las temperaturas nocturnas sean significativas. De hecho, no se espera que bajen de los 23-25 ºC en zonas del centro y sur peninsular, así como en torno al litoral mediterráneo, ganando extensión esta zona de elevadas temperaturas nocturnas a partir del jueves en el cuadrante suroeste e incluso en el valle del Ebro».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque en Canarias la tendencia de las temperaturas será ascendente desde hoy lunes 4 hasta el miércoles 6, no se espera que en el archipiélago se cumpla el criterio de ola de calor». Toda la península e incluso las islas se verán afectadas por esta terrible ola de altas temperaturas que convertirán a España en un auténtico horno.