Almeida sugiere que dejará la política: «No tengo prisa por volver, adaptaré mi trabajo a la familia»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado una bomba durante una entrevista concedida mientras disfruta de su baja por paternidad que ha disparado todas las alarmas. El regidor madrileño, que acaba de ser padre a los 50 años, ha puesto en duda su continuidad al frente del Consistorio y no descarta abandonar la política para priorizar su nueva vida familiar. «Mi prioridad ahora es mi familia, descansar, desconectar y estar con ellos. No tengo ninguna prisa por volver», ha afirmado Almeida, quien asegura que la paternidad le ha cambiado por completo la perspectiva sobre su carrera política.

Nadie hubiera imaginado que cambiar pañales y dar biberones pudiera interferir con las responsabilidades de gobernar una ciudad de más de tres millones de habitantes. La declaración más sorprendente ha llegado al ser preguntado sobre sus planes a largo plazo: «Te voy a responder con sinceridad: partido a partido. La vida me ha cambiado tanto que necesito una reflexión incluso de cara a 2027. Es honesto decirle a la gente que volver a presentarme no es una decisión automática». El alcalde, que gobierna Madrid con mayoría absoluta desde 2023, deja así en el aire su futuro al frente del Ayuntamiento de Madrid.

«Ya no soy el que era en 2023»

El regidor popular explica así los motivos de su posible e inesperada retirada: «No soy el que era en 2023 y tengo que pensarlo bien. Ya no tengo esa vida de adolescente despreocupado, ahora soy un padre de familia. Eso lo cambia todo».

Almeida ha confirmado que su prioridad absoluta es «mi familia, descansar, desconectar y estar con ellos» y que tomará la decisión sobre su futuro político «cuando llegue el momento», aunque reconoce que «ahora mismo no podría garantizar que voy a volver a presentarme», ha dicho en una entrevista a El Mundo.

Durante la entrevista, el alcalde ha mostrado una faceta más personal y ha admitido sus miedos como padre primerizo: «Una pregunta que ahora me atormenta es si seré capaz de ser un buen padre». También ha confesado que vive «con miedo todo el rato» y que está «obsesionado con que el niño se me puede caer en cualquier momento».

El político del PP ha defendido su decisión de desconectarse completamente durante su permiso de paternidad: «Soy muy cartesiano: estoy de permiso de paternidad y ahora me toca ser padre y no alcalde. No hay nada peor que creerse imprescindible».