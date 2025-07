José Luis Martínez-Almeida estaba «resignado» en el amor hasta que conoció a Teresa Urquijo, la madre de su primer hijo, Lucas. El regidor de Madrid y su esposa, han dado la bienvenida al mundo al pequeño, que ha nacido este caluroso 3 de julio en el Hospital Universitario Señora del Rosario, en la capital española. Tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado, según ha conformado su entorno más cercano. Con la ilusión de estrenar paternidad, el político no ha dudado en agradecer la atención prestada en las últimas horas.

A última hora de esta tarde del 3 de julio, un día que el matrimonio nunca olvidará, el alcalde no ha dudado en atender a los medios que llevan haciendo guardia en la puerta del complejo hospitalario en el día más emocionante de su vida. Visiblemente conmocionado tras cumplir su sueño de ampliar la familia, el político ha dado parte de cómo se encuentra Teresa y su bebé: «Todo está fenomenal, el niño está fenomenal, la madre es increíble, ha salido todo muy bien y muy agradecidos».

Primeras palabras de Almeida

José Luis Martínez-Almeida. (FOTO: GTRES)

Si por algo se caracteriza Martínez-Almeida es por su cercanía con los medios de comunicación, a los que siempre atiende. Es por ello que no ha dudado en responder a las preguntas de los reporteros y ha explicado cómo están siendo las primeras horas como padre primerizo: «Es indescriptible la sensación, no te salen las palabras. No tienes palabras. Teresa está bien y tiene una fortaleza increíble», ha dicho el político, que ha dicho que es un momento extraordinario. Todo ha ido fenomenal, ha sido un momento extraordinario».

Antes de que se confirmara la noticia, el edil madrileño ha entrado y salido en varias ocasiones del centro en el que ingresó su esposa hace unas horas, al igual que su familia política, que ha estado muy pendiente en todo momento del nacimiento del nuevo miembro del clan. Alrededor de las 10:00 horas, el político salía de un vehículo con las cristaleras tintadas en dirección al Ayuntamiento de Madrid para grabarse un vídeo para el próximo congreso del Partido Popular, según ha podido saber LOOK.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Hace solo unos días que este medio captaba las últimas imágenes de Teresa antes de ingresar en el hospital. En exclusiva, LOOK capturó unas fotografías de la mujer del alcalde de Madrid junto a su madre, que portaba una bolsa de una boutique de ropa para bebé. Aunque el nacimiento estaba previsto para finales de junio, lo cierto es que Lucas ha esperado unos días más para conocer el mundo. Sin duda alguna, esta noticia supone una gran felicidad para la familia, que comienza una nueva etapa. Además, en las próximas seis semanas, el político estará completamente inmerso en el cuidado del pequeño, ya que está decidido a aprovechar cada segundo de sus primeros días, por lo que, «por convicción» hará uso de su permiso de paternidad-