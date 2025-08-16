Álvaro Muñoz Escassi ha construido a lo largo de las últimas dos décadas una reputación que trasciende el ámbito deportivo y que se adentra en el terreno mediático y social, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la crónica social de nuestro país. Conocido inicialmente por su carrera como jinete olímpico, Escassi ha protagonizado también numerosos romances que, debido a su perfil público y su carácter carismático, han sido ampliamente seguidos por la prensa y el público. Su vida amorosa refleja no solo la fama de un Casanova moderno, sino también la complejidad de mantener relaciones en el foco de la notoriedad. En LOOK lo repasamos, destacando tanto sus éxitos profesionales como los episodios más mediáticos de su vida personal.

Su primer romance de alto perfil con Vicky Martín Berrocal se produjo en 2002, durante una Feria de Abril, cuando Escassi comenzaba a abrirse camino en el mundo de la prensa rosa. La relación, aunque breve, marcó su inicio en el círculo de parejas mediáticas y sentó las bases de una larga lista de conquistas. Tras la ruptura con Vicky, en 2005 se le relacionó con Lara Dibildos, hija de Laura Valenzuela, con quien mantuvo un romance intermitente que tuvo un desenlace más duradero: de esta relación nació su hijo Álvaro, consolidando un vínculo familiar que sobreviviría incluso a la ruptura definitiva. A pesar de los altibajos y los rumores de infidelidad, la amistad y el respeto entre ambos han permanecido intactos.

Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos en Madrid. (Foto: Gtres)

En paralelo, Escassi vivió un romance fugaz con Blanca Romero en 2004, que se mantuvo en secreto durante años y que la propia actriz reveló recientemente. Este encuentro, aunque breve, evidenció la notoriedad de Escassi incluso en sus relaciones más discretas. Más adelante, en 2008, mantuvo un romance de verano con Mireia Canalda, concursante de Supervivientes cuya relación también terminó sin conflictos mayores.

Jessica Bueno y Patricia Martínez también formaron parte de su vida en años posteriores, aunque de manera más breve. Jessica tuvo un romance pasajero con Escassi antes de alcanzar mayor notoriedad por su relación con Kiko Rivera. Patricia Martínez, por su parte, fue su pareja tras un encuentro en el Premio de Fórmula 1 en Valencia en 2010, aunque los planes de boda quedaron finalmente en suspenso. La relación con Sonia Ferrer, conocida tras coincidir en el programa Mira quién salta en 2013, se prolongó durante dos años, destacándose en ese período por la cobertura mediática que ambos recibieron.

Álvaro Muñoz Escassi y Jessica Bueno durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Raquel Bernal y Apolonia Lapiedra fueron otras de sus conquistas, con la primera llegando incluso al matrimonio en 2016, aunque esta unión duró menos de cinco meses. La relación con la actriz Apolonia Lapiedra fue más mediática que duradera, reflejando el interés que despierta Escassi en distintos círculos sociales y profesionales. Carmen Matutes, hija de un reconocido empresario, también estuvo entre sus parejas, reforzando su perfil como figura habitual en la alta sociedad.

Más recientemente, Escassi mantuvo un largo y sonado romance con María José Suárez desde 2020 hasta 2024, relación que terminó siendo una de las más comentadas por su duración y visibilidad pública. En paralelo, fue vinculado con Hiba Abouk, aunque ambos negaron cualquier relación sentimental formal. Tras estos episodios, Álvaro Muñoz Escassi inició una relación con Sheila Casas, a quien conoció en el plató de TardeAR en Telecinco. No obstante, después de casi cuatro meses, la pareja decidió poner fin a su vínculo el pasado mes de julio, reconociendo en un comunicado conjunto que, aunque esta etapa fue bonita y memorable, había llegado a su fin, y expresando su agradecimiento por el apoyo recibido durante su historia.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en Madrid. (Foto: Gtres)

Álvaro Muñoz Escassi y Terelu Campos ¿qué pasó entre ellos?

Además de sus relaciones más conocidas, Escassi también ha estado envuelto en especulaciones sobre un posible romance con Terelu Campos. La polémica resurgió durante su participación en Supervivientes 2025, cuando ambos reconocieron haber mantenido un «tardeo» en el pasado, aunque sin aclarar los detalles exactos. Según investigaciones de algunos programas de Mediaset, este encuentro se habría producido en diciembre de 2009, en el plató de La Noria, y habría quedado marcado por la complicidad entre ambos. Tanto Escassi como Terelu han jugado al despiste, alimentando la curiosidad del público sobre esta etapa de sus vidas, mientras mantienen que lo ocurrido formó parte de su historia pasada y no de su situación actual.