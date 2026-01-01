Cómo conseguir el flequillo de Brigitte Bardot: así es cómo hay que cortarlo

El flequillo de Brigitte Bardot regresa con fuerza como una de las grandes tendencias capilares de 2026, inspirada directamente en la estética icónica de los años 60. Este estilo, símbolo de feminidad, naturalidad y rebeldía elegante, vuelve adaptado a los gustos actuales, con cortes más suaves y versátiles. La nostalgia por décadas pasadas impulsa looks que mezclan glamour y desenfado, y el flequillo Bardot encaja perfectamente en esa búsqueda y más coincidiendo con su fallecimiento este 28 de diciembre.

Según Extensión Manía este flequillo «es el símbolo de una época que ha sabido mantener su esencia y su personalidad a lo largo de los años». Favorece distintos tipos de rostro y aporta movimiento al cabello, convirtiéndose en una opción atemporal para quienes desean renovar su imagen sin perder sofisticación ni personalidad moderna, fresca y muy elegante. Brigitte Bardot fue una actriz, cantante y modelo francesa que marcó un antes y un después en la cultura popular del siglo XX. Más allá de su talento artístico, se convirtió en un icono de estilo gracias a su belleza natural, su actitud libre y su melena despeinada pero sensual.

Cómo hacer el flequillo de Brigitte Bardot

Durante los años 60, Bardot popularizó un flequillo largo y abundante que caía suavemente sobre la frente, enmarcando el rostro sin rigidez. Este peinado transmitía frescura, juventud y un aire despreocupado que rompía con los estilos estructurados de la época.

Con el tiempo, el corte pasó a conocerse como flequillo Brigitte Bardot en honor a ella, convirtiéndose en referencia absoluta de elegancia rebelde. Su influencia sigue vigente décadas después, inspirando tendencias que celebran la naturalidad y el movimiento del cabello.

Bridgitte Bardot y el origen del flequillo tendencia de los años 60

Actriz, cantante y modelo francesa, Brigitte Bardot se convirtió en un icono de estilo internacional durante los años 50 y 60. Fue reconocida por su belleza natural y su actitud libre y desenfadada, e influyó decisivamente en la moda y la estética de su época. Entre sus rasgos más distintivos estaba su melena abundante y su flequillo largo y tupido, que caía suavemente sobre la frente enmarcando el rostro sin rigidez.

Este estilo, que transmitía juventud, feminidad y un aire de rebeldía elegante, pasó a conocerse como flequillo Brigitte Bardot en su honor. Décadas después, sigue siendo referencia de sofisticación naturalidad, inspirando a mujeres de todas las edades que buscan un estilo versátil, favorecedor y fácil de mantener, que combine con distintos peinados y ocasiones, desde looks casuales hasta estilismos de fiesta.

Las características del flequillo de Brigitte Bardot

Tupido y largo: no es corto ni rígido; tiene suficiente volumen y longitud para moldearse al rostro.

Versátil: permite llevarlo recto, abierto o en forma de cortina según el estilo deseado.

Desfilado en los laterales: se integra suavemente con el resto del cabello, enmarcando el rostro y aportando movimiento.

Adaptable: funciona con distintos tipos de cabello, desde liso hasta ligeramente ondulado, y puede ajustarse a diferentes formas de rostro con ligeros cambios en la longitud o el desfilado.

Natural y desenfadado: no requiere peinados excesivamente estructurados; su encanto está en la suavidad y la ligereza.

Byrdie destaca además, que es un flequillo «seductor y elegante, pero también práctico tanto para expertas como para principiantes. Si no te gusta, puedes simplemente peinarlo o sujetarlo con horquillas, a diferencia del flequillo corto retro Bettie Page».

El paso a paso para lograr el flequillo de Brigitte Bardot en casa

Con un poco de paciencia y cuidado, es posible recrear este flequillo en casa siguiendo estos pasos:

Preparar el cabello: lava y seca el cabello completamente. Es preferible trabajar con el cabello seco o ligeramente húmedo para evitar cortes excesivos. Antes de proceder al próximo paso es necesario, según Cristina Martín Godoy, especialista en maquillaje, peinado y estética, tener en cuenta la selección de una tijera especial y tener a disposición pinzas y otros instrumentos a gusto. Seccionar el flequillo: delimita un triángulo frontal desde el centro de la frente hasta las sienes. Asegúrate de no tomar demasiado cabello para mantener proporción y volumen. Cortar la longitud inicial: comienza dejando el flequillo más largo de lo deseado; siempre es más fácil ajustar la longitud después que cortar demasiado pronto. Desfilar los laterales: para un efecto más natural, usa tijeras de entresacar o corta en ángulo los laterales, integrando el flequillo con el resto del cabello. Secado y peinado: con un cepillo redondo, seca la raíz para dar volumen y suaviza la caída del flequillo abriéndolo ligeramente al centro o dejándolo recto según tu preferencia. Ajustes finales: peina y corta pequeños mechones para lograr simetría y naturalidad, evitando líneas demasiado marcadas.

Consejos para mantener el flequillo

No lo cortes demasiado corto: mantener el flequillo más largo y ajustar la longitud gradualmente.