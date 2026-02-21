Gloria Camila celebra sus 30 con un fiestón temático y looks años 50 en un exclusivo local de Madrid

Gloria Camila Ortega ha dado la bienvenida a la treintena por todo lo alto y, como era de esperar tratándose de alguien con tanto apellido ilustre y sentido del espectáculo, lo ha hecho con una celebración a la altura de la ocasión. El 21 de febrero no fue un día cualquiera para la hija de José Ortega Cano y la inolvidable Rocío Jurado, sino el comienzo de una nueva década vital que decidió inaugurar rodeada de los suyos, risas, música y un ambiente digno de película.

La cita tuvo lugar en Fortuny Bistró, uno de los locales más elegantes de Chamberí, una mansión reconvertida en espacio de ocio sofisticado con cócteles de autor, pista de baile y una terraza ajardinada con bar de estética chic que parecía sacada de una fiesta neoyorquina. El dress code no dejaba lugar a dudas: temática old money, también llamada old school, y los invitados se lo tomaron muy en serio.

La protagonista deslumbró con un estilismo tan llamativo como refinado: blazer gris de hombros marcados y escote, pantalón palazzo color marfil, drapeado en la cintura, sombrero fedora a juego, gafas de sol blancas ovaladas y collares largos de perlas que remataban un look tan teatral como elegante. Un outfit que confirmaba que Gloria Camila no solo celebraba cumpleaños, sino que firmaba una auténtica declaración de estilo.

Entre los asistentes no faltaron rostros conocidos de su círculo más cercano. Su prima Rocío Flores apostó por un conjunto negro con blazer oversize y un corsé tipo arnés con ojales metálicos que aportaba un aire atrevido y moderno al código clásico de la noche. También acudieron Olga Moreno y su pareja, Agustín Etienne. Ella eligió un traje blanco fluido con top de corsetería y grandes pendientes de perlas que añadían un toque sofisticado al conjunto.

Pero si alguien acaparó miradas fue José Ortega Cano, que llegó acompañado de su hijo José Fernando. El joven sorprendió con un traje negro y boina gris al más puro estilo Peaky Blinders, mientras el diestro optó por un fedora oscuro con cinta marrón que rompía la monocromía del look.

Y como no podía ser de otra manera, terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche cuando se arrancó a bailar con su hija en plena fiesta, escena que varios invitados compartieron en redes y que reflejaba la complicidad entre ambos.

La velada contó además con música en directo a cargo de Ángeles Arboleda, que puso banda sonora a una celebración en la que no faltaron brindis, confidencias y alguna que otra sorpresa. De hecho, un día antes, Gloria ya había vivido un pequeño adelanto festivo en el programa El tiempo justo, donde la sorprendieron con una tarta y mensajes inesperados, entre ellos uno de Manuel Cortés, con quien mantiene una relación distante tras varias polémicas. Su reacción fue sincera: admitió que no se lo esperaba.