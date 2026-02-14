El duro enfrentamiento entre Carmen Borrego y Rocío Flores: "Ten valor y dilo"

El jueves, el plató de Gran Hermano Dúo vivió otra de sus galas semanales. En esta ocasión, los nominados para la expulsión eran Carlos Lozano y Raquel Salazar y es por eso que sus familiares y amigos no dudaron en darle todo su apoyo con el fin de que se quedaran más tiempo en la casa más famosa de Tres Cantos. La defensa incondicional de Mónica Hoyos hacia Carlos Lozano y la visita de esta a su ex pareja y padre de su hija supuso todo un revulsivo para él. En el otro lado está Noemí, que, junto a toda su familia, se desplazó al plató de Telecinco para apoyar a su madre.

Mónica, que el pasado domingo se vio en inferioridad de condiciones porque Noemí estaba acompañada de su padre y su hermano, se quejó de la cantidad de personas que la influencer traía consigo. «Lo único que te pido es que no extrapoléis el concurso y el juego a la calle», ha comenzado diciendo. A continuación, Noemí ha comenzado a explicar qué es lo que le ha molestado de Mónica. «Ha dicho que si mi madre se salva es porque tiene un programa en la cadena», ha indicado. Cabe recordar que Noemí y Raquel son protagonistas del reality Los gipsy kings. De la misma manera, ha señalado que Hoyos ha sospechado de favoritismo «porque el público estaba lleno de miembros de mi familia». Algo que ha desmentido rotundamente: «No mientas, Mónica, el domingo estaban mi padre y mi hermano solos. Hoy sí que está toda mi familia», ha asegurado con intención de aclarar malentendidos.

Noemí Salazar en ‘Gran Hermano Dúo’. (Foto: Telecinco)

Carmen Borrego y Rocío Flores se entrometen y estalla la guerra

Carmen Borrego ha salido en defensa de Mónica, que ha abandonado el plató con una mezcla de enfado y disgusto. «No se puede echar al público encima a un compañero y lo haces siempre», le ha recriminado la hija de María Teresa Campos. Un conflicto que se trasladó a De viernes, donde estaba presente Carmen y también Rocío Flores, que aportó su opinión. Tras un discurso de la ex pareja de Carlos Lozano, en el que abogaba por una defensa de los concursantes tranquila y respetuosa, Carmen Borrego quiso aportar algunos detalles. «El público la insultó», ha asegurado. «Cuando son parte de la familia de un concursante, se dedican a abuchear a otros», ha deslizado.

Carmen Borrego y Rocío Flores en ‘GH Dúo’. (Foto: Telecinco)

Unas palabras que ha recogido Rocío Flores, que la ha instado a compartir su verdadera sensación con los telespectadores. «¿Por qué no dices en directo y delante de la cámara lo que has dicho por lo bajito?», ha cuestionado Flores. «No te voy a contestar», ha indicado Borrego en reiteradas ocasiones. «Dilo, dilo», ha dicho la joven desafiándola. «Ten el valor y dilo, no quedes tan bien», ha insistido.

Rocío Flores en ‘GH Dúo’. (Foto: Telecinco)

Es ese mismo momento, Flores se ha decidido y lo ha desvelado ella misma: «Ha dicho que toda la familia de Noemí venía, se ponía así y la amenazaron —haciendo un gesto de cortar el cuello— porque eran gitanos», ha sentenciado la nieta de Pedro Carrasco visiblemente molesta. «De verdad que eres…», ha respondido Carmen ante tal acusación. Pero Rocío no se ha callado: «Ni de verdad ni de mentira. Prefiero tener a la familia de Noemí ahí, todos sentados gitanos, que tenerte a ti». «No me eches a la gente encima porque yo no tengo nada en contra de nadie», ha continuado diciendo Borrego. «Cuida tus palabras», le ha pedido la influencer muy mosqueada.