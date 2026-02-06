La familia de Carlos Lozano estalla en la red y defiende al presentador: “Ya está bien”

El paso de Carlos Lozano por GH DÚO está dando mucho de qué hablar. Durante la última gala del concurso, el programa emitió varios vídeos en los que algunos de los participantes, como Sandra y Raquel Salazar, tachaban al mencionado de «baboso», «asqueroso» o «viejo verde». Fue justo en ese momento, y en riguroso directo, cuando Jorge Javier se saltó la escaleta para dejar claro que todos los concursantes tenían una gran responsabilidad como personajes públicos y que no se podía señalar a una persona de esa manera cuando no corresponde a la realidad. Pero la polémica no ha terminado aquí. Y es que, en medio del revuelo, la familia de Carlos también ha decidido pronunciarse, publicando un contundente comunicado en el que expone su postura al respecto.

«Vamos a decirlo claro, que ya está bien. Estamos viendo y leyendo muchas tonterías sobre Carlos. Que si baboso, que si viejo verde, que si está obsesionado con la comida, que si no se ducha… Vamos, el pack completo de caricatura barata. Y no, no es verdad», comenzaban a escribir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Lozano (@carloslozanovip)

«Carlos es un señor, un caballero y un profesional como la copa de un pino. Lleva toda la vida trabajando en televisión, respetando a compañeros y al público, y no va a ser ahora cuando cuatro comentarios interesados tiren por tierra una trayectoria intachable», proseguían. Añadían que tenía más que aprendido cómo funcionaba la dinámica de los realities y que «cuando un concursante es fuerte, tiene personalidad y no pasa desapercibido, molesta, y eso provoca envidia, etiquetas y ataques personales». «Esto ha pasado siempre y seguirá pasando y lo que pedimos es simple: que no se coma la cabeza a la audiencia con rumores y exageraciones y que se premie la educación, el respeto y las buenas formas, y no los comportamientos que todos estamos viendo de otros que van dando lecciones, pero no las aplican», sentenciaban.

Para terminar, la familia hacía hincapié en que Carlos es «un gran padre, un gran hijo, un gran amigo y un gran profesional de los que ya no abundan». Nos quedamos con eso. Con su educación, su saber estar y su manera de comportarse, incluso cuando otros no están a la altura. Gracias a todos los que sabéis ver más allá del ruido, valientes», concluía.

Carlos Lozano por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Como era de esperarse, durante la gala del concurso y después de este contundente comunicado, las redes no han tardado en llenarse de comentarios sobre lo ocurrido, siendo la mayoría de ellos a favor de Lozano. «Me parece muy preocupante que se estén cruzando ciertos límites con acusaciones tan graves contra Carlos Lozano. GH DÚO debería tomar medidas», «Pedimos la expulsión disciplinaria de la concursante Raquel Salazar», «Lo que estamos viendo en esta edición no tiene nombre», escribían algunos de los internautas.