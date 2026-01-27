Carlos Lozano tras los focos: su vida en el campo y una hija estudiante de Políticas

Carlos Lozano ha regresado a la primera línea mediática gracias a su participación en GH DÚO 2026, un regreso que no ha pasado desapercibido y que ha devuelto al presentador al centro de la conversación televisiva. Tras varios años alejado de los focos y de los platós, su entrada en la casa de Gran Hermano ha supuesto un inesperado punto de inflexión en una trayectoria marcada por el éxito, el desgaste mediático y, finalmente, la búsqueda de una vida tranquila lejos de la exposición pública.

Durante años, Carlos Lozano fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Su nombre quedó ligado a formatos de enorme impacto como la primera edición de Operación Triunfo, además de otros programas emblemáticos como La ruleta de la fortuna, El precio justo o Granjero busca esposa. Sin embargo, tras décadas encadenando proyectos, realities y colaboraciones, el presentador decidió dar un paso atrás. El ritmo de la televisión, la presión constante y los conflictos personales terminaron pasándole factura.

Carlos Lozano en ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Ese alejamiento no fue puntual ni estratégico: Lozano desapareció prácticamente de la pequeña pantalla y apostó por un cambio de vida radical. A sus más de 60 años, se instaló en la Sierra norte de Madrid, concretamente en un pequeño pueblo, donde construyó una casa de campo y comenzó una rutina completamente alejada del glamour televisivo. Allí, rodeado de naturaleza, encontró el equilibrio que llevaba tiempo buscando. Gallinas, ovejas, perros y una pequeña finca se convirtieron en su día a día, hasta el punto de definirse a sí mismo como ganadero.

Lejos de la ciudad y del ruido mediático, Carlos Lozano adoptó una vida marcada por la sencillez y la disciplina del campo. Se levanta temprano, cuida de sus animales, atiende su huerta y organiza sus jornadas en función de la luz del día. Él mismo ha explicado en varias entrevistas que esa rutina le devolvió la calma y la estabilidad emocional que había perdido durante sus años de mayor exposición pública. «Me fui, me limpié mucho y tengo una vida nueva», llegó a afirmar, dejando claro que su retirada fue una necesidad vital.

A pesar de ese retiro voluntario, Lozano nunca cerró del todo la puerta a la televisión. Siempre dejó claro que solo volvería si el proyecto le motivaba de verdad. Y ese proyecto ha llegado en forma de GH DÚO. Su entrada en la casa ha supuesto no solo un regreso profesional, sino también una oportunidad para mostrar una versión más relajada y reflexiva de sí mismo, muy distinta al presentador intenso y directo que el público recordaba de los años 2000. Dentro del reality, Carlos Lozano ha vuelto a generar titulares, especialmente tras el beso con Belén Rodríguez, un gesto que lo ha colocado de nuevo en el centro de la trama del programa. Este momento ha contribuido a consolidar su regreso al foco mediático, demostrando que, pese al tiempo alejado de la televisión, sigue siendo una figura capaz de captar la atención del público y generar conversación.

Fuera del concurso, su vida sigue girando en torno a su hija Luna, fruto de su relación con Mónica Hoyos. Con 20 años, la joven estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y es uno de los mayores orgullos del presentador. Lozano ha explicado en numerosas ocasiones que su infancia humilde marcó su manera de entender la paternidad y que todo lo que no tuvo de niño intenta dárselo ahora a su hija.