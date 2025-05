Belén Rodríguez pone contra las cuerdas a Terelu Campos lanzando una seria acusación

Belén Rodríguez se ha reincorporado a la televisión y ha tambaleado los cimientos del clan Campos. Tanto Carmen como Terelu siempre han hablado de la colaboradora como parte de su familia, pero la amistad con la mayor de ellas está más recrudecida que nunca. La última aparición ha puesto en entredicho la profesionalidad de la comunicadora y ha revelado que «vulneró su intimidad», algo que le causó profundo daño. «Se me sometió a un acoso y a una persecución con Terelu como presentadora, a la cabeza de todo», ha recordado. Unas palabras que no dejan en buen lugar su papel a lo largo de la enfermedad de su «hermana», a la que ha tachado de «cómplice y colaboradora necesaria» para perpetrar el hostigamiento.

«Yo no hubiese sido capaz de hacerle lo que me ha hecho ella a mí», ha relatado Belén visiblemente molesta. Y ha confesado que ha llorado: «durante muchos meses, a todas horas», unas lágrimas causadas, principalmente, por esta cacería orquestada por Terelu Campos. «Quiero que se haga cargo de esto», ha dicho en relación a las grabaciones diarias por parte del desaparecido Sálvame, incluso en el interior de su vivienda. Algo que asegura tener judicializado y de lo que no ha podido hablar abiertamente, aunque ha confirmado que ha sido «el episodio más desagradable de mi vida, estaba muerta de miedo». Un momento que revela que esta aprovechó para hacer méritos y así conseguir presentar el espacio utilizando su amistad como base informativa. Todo esto ha provocado el hartazgo de la colaboradora, que ha sentenciado que de ella «ya no se miente más». Y no ha dudado en describirla como la persona que más la ha decepcionado dentro de la profesión.

Belén Rodríguez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La respuesta de Carmen Borrego

La intervención en ¡De viernes! ha estado marcada por la ausencia de Terelu Campos en su silla habitual. Actualmente, se encuentra en Honduras y ha sido una falta que ha lamentado su hermana. Durante la entrevista, Carmen Borrego ha permanecido atenta a todas las acusaciones de Belén Rodríguez y al final ha intervenido para tratar de calmar las aguas, dejando claro que entiende su dolor y desvelando su malestar con el programa. Una incómoda situación motivada por las imágenes emitidas de la recordada María Teresa Campos en sus horas más bajas, sobre las que Bea Archidona, en nombre de todos, ha pedido disculpas.

Carmen Borrego y Belén Rodríguez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Después esta aclaración y el perdón público por parte del formato, el tema ha seguido en torno a la entrevista. Tras la confesión de Rodríguez sobre que había bloqueado en una app de mensajería móvil a la pequeña de las Campos, Carmen ha admitido que, pese a esto, siempre ha estado pendiente de la evolución de salud a través de terceras personas y que nunca la ha descuidado. En referencia a uno de los episodios más dolorosos para Belén, protagonizado por Terelu, ha tratado de quitar hierro al asunto: «No fue consciente del daño ni del dolor que estabas viviendo en ese momento», ha confesado de corazón. Unas palabras que no terminaban de convencer a la protagonista de la entrevista.