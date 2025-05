Alejandra Rubio ha reaccionado a la filtración de un audio en el que no deja en muy buen lugar a su tía, Carmen Borrego. El motivo de este desacuerdo entre tía y sobrina fue poco tiempo después del fallecimiento de María Teresa Campos. La hija pequeña de la comunicadora, meses después de la muerte de su madre, ofreció una exclusiva en su casa de Málaga. Una entrevista que no gustó a la novia de Carlo Costanzia que mandó un mensaje en audio en una conversación en privado que, un año y medio después, ha visto la luz.

Alejandra Rubio zanja la polémica con su tía Carmen

«Mi tía es subnormal y ya está. Se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela de Málaga pero heavy, hasta fotos sentadas en su cama. Me parece una puta barbaridad, yo ya no he dicho nada, lo único que le he dicho a Sandra que yo respeto que cada uno diga lo que quiera pero yo no voy a hablar más de mi abuela y no voy a estar exponiendo esto en televisión porque no va con mi personalidad. Y debe ser que me ha notado en la cara porque es que he flipado sinceramente», dice el audio de Alejandra Rubio en el que opina sobre la exclusiva de su tía.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego en un bar. (Foto: Gtres)

Horas después de la filtración de este audio, Alejandra Rubio ha reaparecido en el plató de Vamos a ver, donde trabaja como tertuliana. La hija de Terelu Campos ha dejado claro que «no comparte ese tipo de exclusivas» y ha querido centrar la polémica en su decisión de llevar este asunto por la vía legal: «Ya he hablado con mi abogado y lo estamos mirando. Yo nunca he tomado medidas y pero hay que hacerlo. Esto pasa hace un año y medio. Es una conversación, repito, privada que tengo».

Por su parte, la nieta de María Teresa Campos ha dicho que considera que «el audio no es para tanto», aunque reconoce que «es una palabra fea»: «Ya le he dicho que lo siento a Carmen y ya está. Saben lo que pienso en mi familia. El fallecimiento de mi abuela era muy reciente. Sigo pensando lo mismo que en el audio. Para mí no era el momento de conceder esa exclusiva. Dicho esto, son sus hijas y era su herencia. Simplemente he dado mi opinión en privado. Ya está, ya le he pedido disculpas. Ella me dijo que no había problema y sabéis como me pongo cuando me enfado. Nadie se ha escandalizado. Podría haber sido peor conociéndome cuando estoy enfadada».

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras ello, Rubio ha dicho que a pesar de que se ha disculpado con su tía a través de mensajes de texto, considera que «no era el momento» de hacer una exclusiva en la casa de su abuela de Málaga: «No me parecía el momento, había pasado poco tiempo y en ese momento me dolía mucho. Para mí esto no es una guerra ni un problema».