Emmanuel y Brigitte Macron sorprenden en la Provenza: vacaciones con cameo inesperado

Fue el pasado 25 de julio cuando Emmanuel Macron y su esposa Brigitte comenzaron sus vacaciones privadas en el Fuerte de Brégançon, un histórico enclave medieval del siglo XII ubicado en Bormes-les-Mimosas, en la región de Provenza, Francia. Con apenas 7.000 habitantes, este lugar ofrece un refugio perfecto para escapar del bullicio y de los paparazzis, garantizando la privacidad que tanto necesitan. Tradicionalmente, la protagonista de las fotos durante estas estancias es Brigitte, que suele salir acompañada de su equipo de seguridad a practicar submarinismo, utilizando el puerto privado del fuerte para embarcarse rumbo al mar Mediterráneo. Son esos minutos de travesía los que confirman oficialmente la presencia de los Macron en su retiro veraniego.

Sin embargo, este 2025 han decidido romper con la costumbre y aparecer en público de forma inesperada. Según Monaco-Matin, el pasado 12 de agosto la pareja asistió a la clausura del festival Ramatuelle, un reconocido evento internacional de artes escénicas celebrado en la localidad que le da nombre. Este festival, que combina teatro, música y humor, celebraba este año su 40º aniversario, lo que habría motivado la presencia de los Macron. A diferencia de lo que se esperaba, su llegada fue completamente sorpresiva: entraron al festival en el último minuto, cuando todos los asistentes ya ocupaban sus asientos, sin anuncios ni protocolo especial.

Brigitte Macron en el Fuerte de Brégançon durante sus vacaciones. (Foto: Gtres)

El público no pudo ocultar su sorpresa al verlos y pronto estalló en aplausos hacia el presidente y la primera dama. Durante la noche disfrutaron de un espectáculo de humor a cargo de Dany Boon, compartiendo el patio de butacas con figuras del mundo cultural y artístico como el productor Gilbert Coullier, la humorista Nicole Ferroni, la presentadora Cécile de Ménibus, la escritora Catherine Dolto y Micheline Pelletier. Esta inesperada aparición demuestra que, aunque los Macron valoran su privacidad, también muestran interés por acercarse a la vida cultural del país en momentos especiales.

El Fuerte de Brégançon, por su parte, sigue siendo un lugar emblemático para los presidentes franceses desde 1968, cuando se convirtió en residencia oficial. François Hollande decidió abrir parcialmente el fuerte al público y declararlo Monumento Nacional, pero cada mandatario conserva el derecho de realizar reformas. Los Macron aprovecharon esta posibilidad para modernizar algunas zonas interiores, renovando la cocina y los baños en 2020 y construyendo una piscina en 2018. Aun así, la fortaleza mantiene su esencia histórica: su arquitectura del siglo XVII y su apariencia exterior conservan el carácter medieval que define al lugar, ofreciendo una combinación única de historia y confort moderno.

Emmanuel y Brigitte Macron en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Emmanuel y Brigitte Macron, ajenos a la polémica