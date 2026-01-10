Raquel Mosquera reconoce la detención de su marido por un delito de drogas: "Le utilizaron de mula"

Raquel Mosquera ha dado un paso al frente y ha hablado por primera vez sobre la polémica detención de su marido Isi. Lo ha hecho en el programa ¡De Viernes! con el único propósito, según ella misma ha afirmado, de terminar con los rumores y especulaciones de la opinión pública.

En su entrada al plató Raquel se armaba de valor y confesaba frente a Santiago Acosta y Beatriz Archidona: «Prometí que cuando supiese algo de mi marido os lo contaría y aquí estoy con todo el dolor de mi corazón». Seguidamente, la viuda de Pedro Carrasco confirmaba : «Mi marido ha sido detenido por un tema relacionado con droga», un motivo que no dudó en explicar frente a la audiencia del programa. «La cruda realidad es por temas de drogas. Lo llevaba en el estómago, como se dice como mula. En esos momentos me preocupé mucho y me dolió mucho que se pudiera abrir…Ha podido correr el riesgo, que por eso si he llorado y sufrido, y todavía cada vez que lo pienso, porque ha podido abrirse cualquier cosa y jugarse la vida, y eso es bastante serio», explicaba.

La defensa a ultranza de Raquel Mosquera

Raquel Mosquera en su entrevista. (Foto: Telecinco)

A pesar de reconocer el delito por el que su esposo había sido detenido, Raquel no ha dudado en defender a ultranza la inocencia de Isi con un planteamiento que algunos han puesto en duda: «Estoy casi segura de que ha sido un chantaje, una extorsión o algo puntual y que le haya faltado dinero para pagar algo y haya hecho eso para superar el bache».

Raquel Mosquera aclara el delito de su marido: “Es por un tema de drogas” y confirma que saldrá de prisión el 8 de febrero de 2027. 🪩#DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/uRgoHp2RUZ — De Viernes (@deviernestv) January 9, 2026

Mosquera, que aún no ha podido verse cara a cara con Isi, quiere creer que cuando pueda visitarlo en prisión, su pareja le va a contar esta versión de los hechos y no reconozca su culpabilidad al cien por cien desde la mala fe. Tanto es así que ante la pregunta de que éste pudiera no ser un hecho aislado y puntual en la vida de Isi, la estilista respondía sin dudar: «Quiero pensar que no es así. Mi cabeza y mi corazón me dicen que no, si mi marido se dedicase a eso, yo no tendría que trabajar como trabajo».

El futuro de Isi y Raquel como pareja

Raquel Mosquera en su entrevista. (Foto: Telecinco)

Más allá de las dudas razonables de Raquel ante lo sucedido, la peluquera tiene claros sus sentimientos hacia Isi y, por el momento, no se plantea el futuro de su matrimonio de otro modo al que hasta ahora ha vivido: «Es mi marido, estoy enamorada de él, conmigo y sus hijos es bueno. Tengo que ir, verle y que me explique. Todo el mundo tenemos derecho a un perdón, a una reinserción. Otra cosa es que cumpla la pena, salga y va a tener a su mujer y le voy a dar una oportunidad, seguir con sus hijos y conmigo. Pero sobre todo es mi marido».

Una auténtica declaración de amor que no borra en ningún caso el peso de la palabra «delito» en todo el relato a pesar de que Raquel está dispuesta a darle a su marido una oportunidad de poder dar su explicación sobre todo lo sucedido.