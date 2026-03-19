Cairo, el perro viral que confirma la otra debilidad de la Reina Letizia

Los Reyes Felipe y Letizia han hecho un viaje a Jaén que ha despertado el interés de todos gracias a Cairo, un perro influencer muy conocido en la ciudad. Tiene mucha visibilidad en las redes sociales porque sus dueños le muestran haciendo muchas cosas: recoger la casa, ordenar el salón y haciendo pequeños recados. Lo curioso es que la Reina ha demostrado tener una gran debilidad por él, algo que le une a su suegra, doña Sofía, quien también es una gran amante de los animales.

Sus Majestades se desplazaron hasta Jaén para celebrar el 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad. Era una visita que tendría que haberse realizado con anterioridad, pero se retrasó debido al apagón general que afectó a todo el país. La parte buena es que la espera ha merecido la pena y el pueblo ha comprobado que doña Letizia es tan cercana como parece. La Reina no dudó en acercarse a Cairo para jugar y pasar un rato con él.

Imagen de los Reyes junto a Cairo. (Foto: Redes Sociales)

El schnauzer se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la jornada, a pesar de que hay otros momentos importantes. La visita comenzó a las 12:15 horas en la Plaza Santa María. Los Reyes llegaron al mencionado enclave con una puntualidad exquisita y se dirigieron al Ayuntamiento para saludar a las autoridades pertinentes y para firmar el libro de honor. Como era de esperar, hubo mucha gente que se acercó a curiosear. No obstante, fue Cairo el que atrapó el interés de la Reina.

Cairo, un perro influencer

En los últimos días se está hablado mucho de Cairo a nivel nacional, pero lo cierto es que el schnauzer es conocido en Andalucía desde hace mucho tiempo. Es más, cuenta con su propio perfil de Instagram, una cuenta llamada Cairo Guapo que, a raíz de la visita de los Reyes, ha ganado bastante peso. Tanto es así que Javier, el dueño del perrito, ha dado una entrevista en Y ahora Sonsoles.

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Javier ha explicado que Cairo se ha ganado el corazón de Jaén porque es muy cariñoso con todo el mundo, sobre todo con quien más lo necesita. «Va a residencias de mayores, hace feliz a mucha gente, a niños en hospitales…», comenta al respecto. También ha desvelado que el schnauzer ha logrado cosas que parecían prácticamente imposibles: «Hay gente que ha confesado que ha superado depresiones viendo vídeos de Cairo».

La Reina junto a Cairo. (Foto: Redes Sociales)

Javier ha narrado cómo ha educado a Cairo. Le da mucho amor, pero también le pone límites y él es muy inteligente, así que los ha aceptado sin problemas. «No es de estos perros que se suben al sofá, que duerme con nosotros ni nada», recalca.

La Reina Letizia, con su visita a Cairo, ha confirmado lo que todo el mundo piensa: es una Reina cercana, amable y con un gran amor por los animales. En esto coincide con doña Sofía, de hecho, por el Palacio de la Zarzuela han pasado muchos perros. Es decir, la princesa Leonor y su hermana se han criado con mascotas desde que eran pequeñas, gesto con el que Su Majestad ha logrado transmitir sus valores.