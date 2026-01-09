Este viernes, Raquel Mosquera volverá a sentarse en el plató de ¡De Viernes! en uno de los momentos más delicados de su vida personal. La peluquera y viuda de Pedro Carrasco rompe su silencio tras meses de especulaciones para contar, por primera vez en televisión, los verdaderos motivos por los que su marido, Isi, se encuentra en prisión en Francia, además de explicar cómo está afrontando una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, familiar y profesional.

La noticia de la detención de Isi salió a la luz el pasado verano, cuando el programa Fiesta informó en exclusiva de que el marido de Mosquera estaba privado de libertad en una cárcel francesa. Desde entonces, la incertidumbre ha marcado el día a día de la televisiva, que en un primer momento reconoció no conocer ni el paradero exacto de su pareja ni los motivos concretos de su arresto. «No sé en qué prisión está», confesó entonces, dejando claro que la información que recibía era escasa y confusa.

Raquel Mosquera e Isi en Madrid. (Foto: Gtres)

Según explicó Raquel, fue el 5 de julio cuando recibió una llamada desde Francia informándole de que su marido había sido detenido. En un primer momento llegó incluso a pensar que se trataba de un secuestro, hasta que pudo hablar con él y confirmar que se encontraba bajo custodia. Desde ese instante, la falta de datos oficiales y la imposibilidad de viajar de inmediato para verlo han incrementado su preocupación. Su objetivo, asegura, es poder desplazarse con su abogado, conocer qué ha ocurrido exactamente, qué delito se le imputa y en qué condiciones se encuentra.

A esta complicada situación personal se han sumado informaciones que han puesto en jaque la estabilidad de su empresa. En los últimos meses han salido a la luz supuestas deudas que superarían los 500.000 euros con diferentes proveedores, un asunto que Raquel también abordará en su entrevista, dispuesta a dar su versión de los hechos y aclarar las dudas sobre su situación económica.

Pero si algo ha resultado especialmente doloroso para la estilista han sido los rumores sobre una supuesta doble vida de su marido. Algunas voces han llegado a insinuar que Isi podría tener otra familia en Nigeria, algo que Mosquera ha desmentido de forma rotunda. Las acusaciones, además de afectar a su imagen pública, han tenido un fuerte impacto en su entorno más cercano, especialmente en su hijo menor, Romeo, que llegó a preguntarle si su padre tenía otra familia oculta.

Visiblemente dolida, Raquel ha defendido siempre la honestidad de su marido y la confianza que deposita en él. Ha explicado que Isi tuvo relaciones anteriores antes de conocerla, con hijos de esas uniones, pero que la relación entre todos ellos es cordial e incluso cercana. De hecho, ella misma se ha encargado de que los hermanos mantengan el contacto y compartan tiempo juntos, fomentando una convivencia sana entre las familias. La peluquera también ha querido aclarar que su marido apenas ha viajado a Nigeria desde que llegó a España hace más de tres décadas. Solo regresó en momentos muy concretos, como cuando falleció su madre o en un reciente viaje familiar para presentar a sus hijos y a su esposa a sus parientes, coincidiendo con los preparativos de su boda. Por eso, insiste en que es imposible que tenga otra familia paralela en su país de origen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mediaset España (@mediasetcom)

Todo este cúmulo de rumores, especulaciones y noticias no contrastadas ha generado un enorme desgaste emocional en Raquel Mosquera. Ella misma ha reconocido que la falta de información clara y la exposición mediática constante han afectado a su bienestar psicológico. «Cuando una persona rompe, estalla, y su salud mental se va al traste», ha llegado a advertir, dejando entrever lo frágil que puede llegar a ser la situación cuando la presión pública se suma a los problemas personales. En este contexto, su aparición en ¡De Viernes! se presenta como una oportunidad para ordenar el relato, explicar su versión de los hechos y responder a todas las preguntas que llevan meses sobre la mesa. ¿Qué sabe realmente sobre la detención de su marido? ¿Cómo está viviendo esta etapa tan complicada? ¿Qué pasará con su futuro personal y profesional? Y, sobre todo, ¿Cuál es la verdad detrás del encarcelamiento de Isi?

La entrevista se emitirá en una noche especialmente competitiva para Telecinco, que busca consolidar su audiencia con testimonios exclusivos y grandes protagonistas del corazón. Junto a Raquel Mosquera, el programa contará también con la presencia de Rocío Flores y Ana Obregón, en una velada cargada de emociones, confesiones y titulares.