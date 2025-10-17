El Rolex que desató la guerra entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera y las convirtió en enemigas

Rocío Carrasco y Raquel Mosquera llevan años enfrentadas y ahora el tema vuelve a estar de actualidad porque la peluquera ha regresado a los medios de comunicación. Después de permanecer un tiempo apartada del foco, dará una entrevista para aclarar las nuevas dudas que hay sobre su vida privada. Tal y como recogimos en LOOK, el periodista Kike Calleja asegura que Isi, marido de Raquel, está detenido en Francia por un asunto que no tardará en ver la luz y que sorprenderá a más de uno.

La viuda de Pedro Carrasco ha estado un tiempo en silencio y su entorno defiende se encuentra muy afectada, pero ha reunido fuerzas para dar explicaciones en pleno directo. No sería de extrañar que terminase hablando de Rociíto, pues va a coincidir con Rocío Flores, quien trabaja en ¡De Viernes! analizando las novedades de Supervivientes. Por ese motivo, nosotros hemos echado la vista atrás y hemos recordado cómo empezó la guerra entre ellas.

El Rolex de la discordia

La trayectoria de Rocío Jurado ha ocupado horas y horas en los platós de televisión, así que todo el mundo sabe que es una de las cantantes más importantes de nuestro país. Sin embargo, no podemos olvidarnos que Pedro Carrasco también ocupa un lugar fundamental en su profesión. Consiguió triunfar como boxeador y su carrera ha servido de fuente de inspiración a las siguientes generaciones. Como no es de extrañar, todo esto se tradujo en éxito y en dinero, pero ¿qué pasó con su herencia?

Raquel Mosquera y Pedro Carrasco en Madrid. (Foto: Gtres)

El legado de Pedro Carrasco quedó en manos de su única hija, Rocío, y fue ahí cuando empezaron los problemas con Raquel Mosquera. Esta última ha contado, muy molesta, que Rociíto nunca se ha interesado por los trofeos de su padre, por las fotos o por los recuerdos que no tienen valor, pero sí le exigió que le devolviese un Rolex de oro.

Rocío Carrasco ha admitido sin ningún pudor que la versión de Raquel Mosquera es cierta, pero niega que quisiera la joya por ser de alta gama. Según dice, únicamente quería tener el Rolex porque era el reloj que siempre llevaba su padre y, si hubiese sido una pieza barata, la exigiría con el mismo empeño porque lo único que le importaba era sentirse cerca de él.

Las acusaciones de Raquel Mosquera

Raquel Mosquera tras el escándalo de su marido. (Foto: Gtres)

Hubo un tiempo, breve, pero existió, en el que Raquel Mosquera y Rocío Carrasco tuvieron buena relación. La peluquera promete que llegó a querer mucho a su hijastra porque era una niña cariñosa y amable, por eso le dolió tanto cuando le dio la espalda.

Mosquera está convencida de que detrás de su ruptura con Rocío está Fidel Albiac. Cree que el abogado ha «manipulado» a Carrasco y esa sería la supuesta razón por la que no tiene relación prácticamente con ningún miembro de su familia. Sin embargo, Rociíto quiere que todo el mundo sepa que su marido no tiene nada que ver en esto. Asegura que la única razón por la que se apartó de Mosquera es porque se dio cuenta de que estaba motivada por intereses mediáticos.

La viuda de Pedro Carrasco se posicionó al lado de Antonio David Flores, algo que Rocío consideró una auténtica traición. Desde entonces, no quiere saber nada de ella y todo lo que le tiene que decir lo hace a través de sus abogados.