Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo, hospitalizada tras sufrir un ictus

Las primeras Navidades como padres de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida se han visto empañadas por una inesperada y preocupante noticia. Teresa de Borbón-Dos Sicilias, madre de Beatriz Moreno y abuela de Teresa Urquijo, se encuentra ingresada en un hospital de la capital tras haber sufrido un accidente cerebrovascular.

Según ha trascendido, la princesa comenzó a encontrarse mal el pasado lunes mientras almorzaba con su marido. Fue trasladada al Hospital Universitario de La Paz, en la zona norte de Madrid. Allí la sometieron a una serie de pruebas tras las cuales determinaron que el diagnóstico era el de ictus y decidieron que había que ingresarla.

Teresa de Borbón-Dos Sicilias junto a su marido en la boda de Teresa Urquijo y Almeida. (Foto: Gtres)

Ha sido el marido de la princesa, Íñigo Moreno de Artega, el que ha confirmado la noticia en unas declaraciones a la revista ¡Hola!. Tal como ha explicado, el ictus se produjo mientras ambos comían juntos, pero la actuación fue muy rápida. En estos momentos, doña Teresa de Borbón-Dos Sicilias permanece ingresada, pero su evolución está siendo positiva y su estado de salud ya no reviste gravedad. Su marido ha asegurado que no tiene ni lesiones ni secuelas.

No obstante, la situación ha generado una gran preocupación en toda la familia, que están muy pendientes de la princesa y esperan que pueda regresar pronto a casa para continuar con su recuperación.

Teresa de Borbón-Dos Sicilias en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, la situación ha generado una gran preocupación en toda la familia, que están muy pendientes de la princesa y esperan que pueda regresar pronto a casa para continuar con su recuperación. De hecho, tanto Teresa Urquijo como José Luis Martínez-Almeida han estado visitando a la princesa desde que fuera ingresada. La mujer del alcalde está muy unida a su abuela, es más, reutilizó su traje de novia en su enlace y celebró el banquete en su finca de Colmenar Viejo. Se espera que Teresa de Borbón-Dos Sicilias reciba el alta en breve.

Prima de Juan Carlos I

La abuela de Teresa Urquijo es hija del infante Alfonso de Borbón y de Alicia de Borbón-Parma, y prima de Juan Carlos I. La princesa ha mantenido siempre un perfil discreto y ha dedicado gran parte de su vida a su gran pasión, los caballos. Es propietaria de la yeguada Flor de Lis en la finca El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo. Allí se organizan eventos ecuestres a lo largo del año.

Casada con Íñigo Moreno de Artega desde 1961, su vida ha estado marcada por algunos momentos dramáticos. Dos de sus siete hijos fallecieron prematuramente. En 2011, Fernando fallecía a los 41 años en un accidente de moto. Años después, en 2018, era Alfonso el que moría, dejando un inmenso vacío en su madre, ya que compartía con ella su pasión por los caballos. Ella misma habló de esta herencia en unas declaraciones antes de la muerte de su hijo, en las que aseguró que era complicado que los hijos compartiesen una afición con sus padres pero que, en el caso de Alfonso sí que había heredado esta dedicación al mundo ecuestre.