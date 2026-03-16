Las uñas de Manuela Villena, la mujer de Juanma Moreno, que rejuvenecen tus manos y son tendencia

La manicura expresa nuestra belleza. Ahora hay de todo tipo, desde la más atrevida a aquella algo suave que realza nuestras manos. Manuela Villena, mujer de Juanma Moreno, suele llevar este tipo de manicura, más suave, joven y que gusta a todas. Permite rejuvenecer las manos y además está en tendencia.

Hablamos de las uñas color nude, ese tono que nunca se ha ido y que vivió su explosión hace unos años por aquello de llevar un maquillaje mucho más natural. Ahora, tanto más suaves como en un color algo más fuerte, las uñas nude siguen despuntando y son las que eligen las famosas y los personajes de la vida social para asistir a diversos actos. Veamos en qué consiste esta tendencia y por qué debes llevar la manicura que realza más la belleza de Manuela Villena.

Así son las uñas de Manuela Villena

Según Essie, los tonos nude funcionan como una “segunda piel” y son el punto de partida ideal para una manicura cuidada y atemporal. En su guía de tendencias, la marca destaca que lo importante no es encontrar un único nude universal, sino el nude perfecto para cada tono de piel.

Las pieles más claras suelen verse favorecidas con tonos rosados o con matices violetas claros, mientras que las más morenas o doradas ganan luminosidad con beiges cálidos o marrones suaves. En el caso de las que tienen un tono de piel medio, los beiges, marrones oscuros y grises son la mejor opción.

Los manicuristas de Ma Belle Salon destacan diversos diseños con el tono de moda, nude. Simplemente te aplicas un tono bien opaco en la base de tu uña y luego pintas un pequeño corazón rojo purpurina en la parte de abajo, del centro, o también puedes optar por poner el corazón un poco más largo, en color rosa, le dará un toque muy lindo a las uñas que seguro te gustará.

También destacan los diseños de la autodidacta Sarah de @heluviee, con uñas en degradado de tonos rosa y nude en donde se incorporan además de corazones pequeños, en diferentes colores y algunos puntos que complementan a la perfección, no podemos más que suspirar por estas uñas.

Y las blush nails también están ahí porque se lleva esta moda donde hace resurgir nuestro rubor pero sin tener que maquillarnos demasiado.

Hablamos de un estilo que combina el arte en uñas y de maquillaje para proporcionar el efecto sonrojado de las mejillas que conseguimos de forma natural o a través de coloretes. Por lo general, la manicura ruborizada se hace sobre una capa de gel o acrílico, cuya base se pinta en tonos nudes o rosas para luego dibujar una mancha encima de color rojizo o en este caso rosado, que será el toque que ayude a simular el rubor de la cara.

El resultado acaba siendo sutil, pero muy brillante a su vez, y si le añadimos un aplique transparente con forma de corazón se convierten en el look sinónimo de elegancia con cierto aire baby doll.

Técnicas de uñas con color nude

Si quieres las uñas de Manuela Villena, entonces también puedes aplicar estas técnicas que son tendencia.

Uñas francesas invertidas

Una variante moderna del clásico francés.

Uñas efecto mármol

Imitan el diseño del mármol con tonos fluidos.

Nail art con pincel fin

Dibujos detallados como flores, caras o formas abstractas. Uñas encapsuladas.

Uñas 3D

Se puede realizar con apliques, perlas o formas que sobresalen.

Así puedes cuidar tus uñas como Manuela Villena

El riesgo de la durabilidad del esmalte

Un factor importante es que el esmalte de uñas no siempre tiene una duración prolongada. A lo largo de un día ajetreado, el esmalte puede descomponerse o comenzar a levantarse, lo que crea una imagen menos pulida.

Esto es aún más problemático en las royal y las celebrities que tienen cantidad de actividades al cabo del día.

A la realeza le interesa más mantener una imagen coherente, y el riesgo de que la manicura falle no es algo que quieran arriesgar.

Además, el uso responsable de esmaltes semipermanentes y la correcta retirada del producto son claves para preservar la salud de la uña natural, evitando debilitamientos o descamaciones. Asimismo, alternar periodos de manicura con descansos contribuye a mantener unas uñas fuertes y sanas.

De ahí que cuidar las uñas sea algo imprescindible para que duren más tiempo pintadas y no se rompan, pues un color bonito siempre sobresale si cada uña responde a un lema de salud constante que se verá al paso de los años.