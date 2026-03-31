Regreso de Kate y carpetazo a las York: Buckingham confirma los planes de los Windsor en Pascua

La familia real británica se prepara ya para la celebración de Pascua. El Palacio de Buckingham ha confirmado que varios miembros de la institución estarán el próximo domingo en el tradicional servicio religioso de Pascua en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor.

Una cita que se ha convertido en una de las más importantes de la agenda del rey Carlos III junto con la celebración de la Navidad en Sandringham o el Trooping the Colour en el mes de junio y en la que este año podremos ver, además de a los reyes, a los príncipes de Gales y sus hijos.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El príncipe Guillermo, Kate Middleton y los príncipes Jorge, Carlota y Luis estarán en el servicio religioso, del que se han ausentado los últimos años debido a la enfermedad de la princesa. En 2024 porque justo estaba en tratamiento y el pasado año porque contaron con el permiso de Carlos III para ausentarse y disfrutar de unos días de descanso alejados del foco. Se supo después que habían asistido al servicio religioso en Norfolk junto a los padres de Kate Middleton.

Las ausencias de este año

Quienes sí que estuvieron fueron tanto los reyes como otros miembros de la familia real. Los duques de Edimburgo y la princesa Ana no faltaron a la cita, en la que también pudimos ver al entonces príncipe Andrés, su ex mujer y sus hijas con sus maridos. Aunque la situación del ex duque de York ya era delicada el pasado año, no tanto como ahora. Andrés permanecía en el Royal Lodge y Carlos III había vuelto a permitir a Fergie acudir a algunas citas.

La princesa Eugenia con Fergie en Windsor. (Foto: Gtres)

De hecho, aunque Andrés estaba apartado de los actos oficiales y no tenía agenda institucional, sí que se le permitía acudir a compromisos de carácter familiar, como era la celebración de este servicio religioso y otros similares, incluida la coronación del monarca.

Este año la imagen será completamente diferente. Ni Andrés ni Sarah Ferguson estarán en el servicio religioso en Windsor, pero tampoco veremos a las princesas Beatriz y Eugenia.

Aunque las dos sobrinas del rey Carlos III mantienen sus títulos y el tratamiento de alteza real, se han tomado algunas medidas para marcar distancia con ellas, como no permitirles asistir al Royal Ascot y a otros actos. Esto se debe a que el rey Carlos III quiere evitar que el escándalo de Andrés tenga mayor repercusión para la familia real y por eso ha tenido que dar carpetazo a sus sobrinas.

La familia real en Windsor. (Foto: Gtres)

La situación de las dos princesas es, cuanto menos, delicada. Han pasado de ser un apoyo esencial para su familia a ser dos personas a las que es mejor evitar en público. Su destino todavía no se conoce, pero ya hay sectores que piden que se les retiren los títulos porque también pudieron beneficiarse de los vínculos de Andrés con Jeffrey Epstein. Es más, recientemente la princesa Eugenia tuvo que dar un paso atrás y renunciar a su papel como patrocinadora de una organización que trabajaba por la erradicación de la trata.