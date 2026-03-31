Ni pintalabios ni perfilador: así es el retoque estético que redefine los labios

Los labios son una de las zonas del rostro en las que más nos fijamos. Cuando alguien habla, sonríe, se muerde el labio o se aplica un bálsamo. Son sensuales, expresivos y tremendamente protagonistas. Por eso no sorprende que técnicas como la micropigmentación de labios se hayan convertido en uno de los tratamientos estéticos más demandados de los últimos años.

La última en sumarse ha sido Madame de Rosa, que compartía con naturalidad el resultado inmediato de su tratamiento en redes sociales. «Me hice ayer la micropigmentación de labios. Tiene que bajar el color y caerse la costra, pero estos son ahora mismo mis labios sin pintar ni perfilar», explicaba, dejando claro que el efecto inicial es más intenso y que el resultado final se suaviza con los días.

Madame de Rosa muestra el resultado inmediato de su micropigmentación de labios. (Foto: Redes Sociales)

¿Qué es exactamente la micropigmentación de labios?

La micropigmentación de labios (también conocida como maquillaje semipermanente) consiste en implantar pigmentos en la capa más superficial de la piel mediante una aguja muy fina. A diferencia del tatuaje tradicional, los pigmentos son específicos para uso facial y se depositan a menor profundidad, lo que permite un acabado más natural y reversible con el tiempo.

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Desde el punto de vista dermatológico, la técnica se apoya en la renovación celular de la epidermis: con los meses, el color se va degradando de forma progresiva, lo que explica por qué son necesarios retoques periódicos.

¿Por qué gusta tanto?

Sus ventajas son claras. Mejora el color natural del labio, define el contorno, corrige asimetrías y puede crear un efecto visual de mayor volumen gracias al juego de luces y sombras. También es una opción para disimular cicatrices o zonas despigmentadas.

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El gran atractivo es la comodidad: despertar con «buena cara», sin necesidad de perfilar o reaplicar pintalabios constantemente.

¿Duele? ¿Qué dice la ciencia?

La zona labial es especialmente sensible porque está muy vascularizada y llena de terminaciones nerviosas. Por eso, el procedimiento puede resultar molesto, aunque se aplica anestesia tópica para minimizar el dolor. La mayoría de pacientes lo describen como una incomodidad tolerable más que como dolor intenso.

Los estudios sobre maquillaje semipermanente coinciden en que, realizado por profesionales cualificados y con pigmentos homologados, es un procedimiento seguro. Las complicaciones graves son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con malas prácticas o falta de higiene.

Efectos secundarios y cuidados

Tras el tratamiento es normal experimentar inflamación, enrojecimiento y la aparición de pequeñas costras. Forma parte del proceso de cicatrización y suele resolverse en una semana. Durante los primeros días conviene evitar el sol, el maquillaje, el tabaco y los alimentos picantes, además de hidratar bien la zona con los productos recomendados por el especialista.