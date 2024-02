Estos son los pintalabios preferidos de los royals: luce como la reina Letizia o Carlota Cashiragi

Los pintalabios preferidos de los royals son un objeto de deseo que podemos tener fácilmente en casa. Es solo cuestión de ponerse manos a la obra a por ellos, descubriendo uno de los elementos que más debemos tener en cuenta de nuestro maquillaje, los labios son una parte esencial del rostro.

Queremos lucir unos labios más bonitos que combinen a la perfección con el tono de la ropa elegida, el color de piel o de cabello. Todo suma en este maquillaje digno de una reina que podemos conseguir fácilmente con los pintalabios de las royals como la reina Letizia.

Estos son los pintalabios de las royals

Las royals son especialistas en hacerse con los mejores productos de maquillaje, aunque hemos visto a la reina Letizia en Mercadona en busca de una buena máscara de pestañas, en cuestión de pintalabios coincide con el resto de las princesas y reinas europeas.

Se busca siempre obtener una serie de elementos que se han convertido en los esenciales a la hora de conseguir sacarse el máximo partido posible. Las royals al igual que el resto de las mujeres usan este tipo de maquillaje que ayuda a potenciar sus mejores rasgos.

Desde Cleopatra hace miles de años en los que usaba una formula basada en carmín para sus labios que se sigue empleando hoy en día en algunos pintalabios. La civilización romana y griega siguieron con esta tradición que también usaba distintos elementos naturales para conseguir ese tono elegido.

Durante la Edad Media cualquier alteración del cuerpo humano se consideraba algo diabólico, ya que la obra de Dios es siempre perfecta, por lo que no debía alterarse. No se usaba maquillaje, durante este periodo.

Hasta el final de la era victoriana no empezaron a ponerse de moda los labios pintados. De hecho, hasta 1915 no se creó el primer labial en barra. La forma tal y cual la conocemos de los labiales surgió en Estados Unidos, los cosméticos eran vitales para ‘animar’ a un país sumergido en una Guerra Mundial. Helena Rubinstein diseñó su pintalabios en forma de bala.

Se animaba a las mujeres a mandar cartas a los soldados al frente firmados con pintalabios. Desde aquellos años, el pintalabios se ha popularizado y se ha convertido en una herramienta básica, no para animar a nadie, sino para verse mejor en el espejo. Los tiempos han cambiado y hoy en día salir de casa sin maquillarse o quizás pintarse los labios puede acabar siendo una necesidad en todos los sentidos. Podemos hacerlo como auténticas reinas de la mano de estos consejos.

Estos son los pintalabios que llevan las reinas

Una de las marcas de referencia en las que merece la pena invertir sin duda alguna es Chanel. Tenemos a nuestra disposición una barra de labios hidratante que consigue unos resultados espectaculares es la ROUGE COCO. En varios tonos de rojo que se adaptarán a nuestras necesidades podemos conseguir los labios de una auténtica reina.

Tal como nos indica la descripción del propio producto: “la barra de labios legendaria de CHANEL, se reinventa. Una nueva fórmula más sensorial e hidratante que se mantiene a lo largo del día. Nuevos tonos inspirados en el círculo íntimo de Mademoiselle Chanel, aquellos que la llamaban Coco. 24 tonos componen la pandilla de ROUGE COCO: Arthur, Adrienne, Roussy, Dimitri…”

Los comentarios ante este producto no dejan lugar a dudas: “Hace años que lo uso. Menos mal que lo siguen fabricando porque aparte de ser muy hidratante, el color es perfecto para mí. De más joven ya lo usaba junto a otros más llamativos. Me encantaba cambiar de color con frecuencia. Ahora, que llevo feliz mi pelo blanco, este matiz es perfecto para dar colorido al rostro sin estridencias. Cuando me maquillo de noche, uso diversos tonos, pero de día, este lo llevo siempre a mano aunque no vaya maquillada porque me rejuvenece al instante. Si se me ha olvidado, me lo pongo en el ascensor y listo. Una sonrisa con el color Emilienne es mucho más bonita.”

Por lo que sabemos que estamos ante un tipo de pintalabios que seguro que triunfa y que acabará siendo el que marque la diferencia. Un buen producto que ha acabado siendo el protagonista de los maquillajes de las celebridades. La inversión en un pintalabios que nos durará semanas es esencial.

En este caso, vamos a hacernos con un tipo de pintalabios con la garantía Chanel la marca de referencia de Carlota Casiraghi o de la mismísima Letizia. El precio es de 45 euros, una cantidad de dinero que separa este elemento de unos pintalabios que podemos tener en casa por menos dinero, pero en esencia estaremos apostando por la calidad de un elemento que ya es mítico. A partir de ahora ya sabes qué pintalabios son los preferidos de los royals.