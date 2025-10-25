Madame de Rosa defiende a María Pombo tras su polémica con Laura Escanes: "No me gustan los machaques"

María Pombo vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, han sido unas declaraciones de Laura Escanes las que han reabierto el debate de la lectura por el que fue duramente criticada en redes hace tan solo unas semanas. En medio del revuelo que ha ocasionado la tensión entre ambas influencer, Marta Pombo no ha dudado en defender públicamente a su hermana, asegurando que necesita descansar y pidiendo, por favor, que «la dejasen un poco en paz». Ahora, unos días después, ha sido Madame de Rosa quien también ha querido pronunciarse al respecto, posicionándose, en cierta manera, a favor de la pareja de Pablo Castellano.

«Yo estoy muy en contra de los machaques. No me gusta cuando machacan a alguien. Creo que es una conducta que debe terminar y que culturalmente debemos erradicar. Que se machaque a alguien, se haya equivocado o no se haya equivocado, me parece fatal», comenzaba a decir la creadora de contenido durante el evento Womo en Madrid.

Laura Escanes respondiendo a María Pombook que la acusó indirectamente de “bullying” hacia su persona por reírse ante una pregunta de Henar Álvarez. Otra que tal baila, la Pombo claro. La Escanes solo tiene sentido del humor y es una persona NORMAL. pic.twitter.com/ObnEdytozX — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) October 20, 2025

Proseguía señalando que conocía a Laura Escanes y sabía que «no lo había hecho con mala intención», porque además tenía constancia de que entre ambas siempre había habido mucho cariño. Aún así, Madame considera que la catalana «no fue inteligente con su reacción» porque fue una manera de «echar piedras sobre el tejado de las influencers». Cabe destacar que la ex pareja de Risto Mejide acudió al programa Al cielo con ella y fue allí donde, al ser preguntada por la lectura, no pudo evitar la risa. Y aunque en ningún momento mencionó a María, muchos interpretaron que su reacción estuvo vinculada a la opinión de la pequeña de las Pombo de que «leer no te hace mejor persona».

«Yo entiendo que estás en un programa de humor, pero no se puede tener una licencia para hacer ciertos tipos de machaques. Podía haber salido de otra manera de esa pregunta, creo yo. Entiendo que María esté molesta porque yo creo que su reacción no fue la más acertada. Y también entiendo que Laura no lo hizo con esa mala intención», sentenciaba Madame de Rosa. «Cuando salen cosas de nosotras, hacemos un ejercicio psicológico de fortaleza de reírnos de ciertas cosas, pero eso es un ejercicio personal, no significa que esté bien. Hay que reírse de ciertas cosas, pero me río yo, no se ríen los demás», añadía.

Madame de Rosa en el evento Womo en Madrid. (Foto: Gtres)

Para terminar, Madame de Rosa comentaba que «si hay una compañera que está mal y que la están machacando, lo último que hay que hacer es provocar que haya más machaque». «Somos todos humanos y todos metemos la pata. […] Y por estar de cara al público no dejas de ser humano», concluía.