La inesperada polémica entre Laura Escanes y María Pombo: "No me puedo callar ante estas insinuaciones"

Las declaraciones de María Pombo sobre la lectura continúan dando mucho de qué hablar. El pasado mes de septiembre, la influencer confesó a sus seguidores que no lee de manera habitual y que tampoco había que creerse mejor persona por hacerlo. Unas palabras que desataron un gran debate en la red y por las que, a día de hoy, siguen siendo preguntados muchos de sus compañeros. Sin ir más lejos, la última de pronunciarse al respecto ha sido Laura Escanes, quien ha acudido como invitada al programa Al cielo con ella, conducido por Henar Álvarez en La 2. Allí, la presentadora le preguntó a la catalana si le gustaba leer y esta, sin poder evitar la risa, contestó: «Sí que leo, pero menos de lo que me gustaría. Si me lo preguntas en unos meses, te diría que habré leído muchísimo».

Aunque en ningún momento se mencionó a María Pombo, esta se ha dado por aludida y, lejos de callarse, ha reaccionado con sutileza compartiendo una reflexión sobre el humor. «Si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso […] No se humilla a nadie para hacer reír a los demás», sentenciaba junto al hashtag #StopBullying. La pequeña de las Pombo tampoco señaló en ningún momento a Laura Escanes, pero el contexto no daba lugar a dudas. De hecho, la ex pareja de Risto ha publicado inmediatamente una serie de historias en su Instagram con las que ha querido explicarse y zanjar la polémica.

Historias de María Pombo. (Foto: Instagram)

«Me parece un poco triste y absurdo tener que aclarar esto porque es un clip, que salió antes como promo, y no leí ningún comentario hasta que ella decidió publicar unas stories con indirectas insinuando que mi respuesta era bullying. Quiera o no quiera, a raíz de sus declaraciones sobre la lectura se ha generado un debate y creo que es algo que ya nos van a preguntar a todos. Y me parece bien porque así reflexionamos», comenzaba a decir.

«Yo creo que reírme de esa pregunta en un programa, que por cierto, es de humor, es simplemente ser consciente de que esa pregunta puede dar titulares. Pero mi respuesta no da titulares, no me pongo en contra de nadie, solo hablo de si leo o no leo. Te puede gustar más o menos mi reacción, pero para mí el humor siempre ha sido una herramienta. Cuando me han criticado, he sido la primera en hacer bromas sobre mí misma. Lo que pasa es que para mí, insinuar que lo que he hecho es bullying no me parece bonito, la verdad», añadía. Proseguía señalando que su sensación era que se estaba intentando buscar polémica y que le molestaba porque ella le había defendido públicamente, incluso cuando no se le había preguntado por el tema.

Historia de Laura Escanes. (Foto: Gtres)

«Evidentemente, no me puedo callar con estas insinuaciones porque son muy graves. No se puede jugar a la ligera con este tema. […] Estoy muy sorprendida, la verdad. Y poco más tengo que añadir. No quiero hablar más del tema porque esta semana es importante. Presento una gala el jueves y lo que menos me apetece es tener que enfrentarme a una polémica en un photocall que me ha querido meter una compañera», concluía.

Con este intercambio de reproches, Laura Escanes y María Pombo han dejado más que claro que la tensión entre ellas está servida y, a juzgar por sus propias palabras, todo parece apuntar a que, por ahora, no tienen intención de resolverla.