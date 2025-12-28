La Casa Real resume el 2025 de la princesa Leonor en 20 imágenes muy importantes

El 2025 está a punto de terminar y, desde la Casa Real, han comenzado a hacer resúmenes que ilustran el año de los miembros de la institución. Primero fue el turno del Rey Felipe VI, después el de doña Letizia, y hoy ha sido el día en el que han colgado en redes sociales el recopilatorio de la princesa Leonor. Se trata de un carrusel con fotografías elegidas minuciosamente por el equipo de Comunicación, capitaneado por Rosa Lerchundi, y estudiadas al milímetro. «Imágenes de S.A.R. la Princesa de Asturias a lo largo de este año 2025», han escrito en el pie de un total de 20 imágenes que hacen un ilustrativo repaso por 12 de los meses más importantes de la heredera al trono.

Cabe recordar que, durante este año, la primogénita de los Reyes ha estado inmersa en su formación militar. Régimen que solo ha abandonado cuando la Agenda Oficial la obligaba. Si nos remontamos a enero de 2025, una ilusionada Leonor se embarcaba en el histórico crucero Juan Sebastián Elcano para dar la vuelta al mundo con sus compañeros de promoción. Una travesía que duró 7 meses aproximadamente y en la que visitó países como Uruguay, Colombia, Perú, Panamá o República Dominicana y otros muchos enclaves de América Latina.

La princesa Leonor en el Palacio Real. (Foto: TVE)

El resumen anual de doña Leonor

En la primera de las instantáneas elegidas por la Casa Real, aparece doña Leonor en un acto en el Hotel Reconquista de Oviedo, enmarcado en los Premios Princesa de Asturias. En ella lleva un traje azul navy de discreta raya diplomática con cierre cruzado y presenta un rostro tranquilo y concentrado.

La segunda de las fotos es también en el Principado, una comunidad autónoma que da mucho sentido a su papel como princesa y con la que también tiene un estrecho vínculo sentimental, pues es la tierra natal de su madre, la Reina Letizia. En ella aparece junto a su hermana en el acceso al Teatro Campoamor, donde se lleva a cabo la entrega de los galardones de la Fundación Princesa de Asturias. Esta imagen congela un momento distendido en el que se bajan del coche para emprender su camino hacia el céntrico edificio con una gran sonrisa y ante los vítores y aplausos de los presentes.

Uno de los momentos más emotivos de este año ha sido, sin duda, el día en el que el Rey Felipe VI le entregó a su primogénita su despacho de alférez tras finalizar el viaje trasatlántico en el bergantín-goleta mencionado anteriormente. Un acto en el que la joven juró bandera ante la atenta mirada de sus progenitores y su hermana y que puso fin a una dura etapa surcando los mares. Todos ellos, en esa jornada, derrochan alegría y orgullo, tal y como recogen las imágenes número tres y cuatro.

Otros de los instantes que reflejan el intenso año que ha vivido la princesa Leonor y también forman parte de este recap son: el momento en el que sus padres se despiden de ella antes de comenzar la travesía de Elcano mientras ella agitaba la visera del uniforme desde la embarcación, cuando comenzó a ser parte activa de las actividades que requería el buque, en una de las paradas de Latinoamérica disfrutando de música de la tierra con mujeres locales y tambores típicos de la zona, practicando esgrima, el día en el que su madre —igual que el resto de padres de sus compañeros—estuvo junto a ella en la nao; los diferentes viajes con su padre cumpliendo con la Agenda Oficial, en Valdesoto —pueblo ejemplar 2025—, en Palma de Mallorca, con compañeros, con familiares o sola y superando su miedo a volar. Estos han sido los mejores momentos de la heredera.

Este movimiento se ha llevado a cabo siguiendo una nueva línea de comunicación que se ha tomado desde septiembre de este año, cuando Rosa Lerchundi, la segunda mujer en ser jefa del departamento de Comunicación de la Casa Real, ha tomado las riendas de esta parte fundamental de la institución. Una escisión a través de la que está aportando un toque de aire fresco a la monarquía y que se ha comenzado a notar especialmente tras los cambios introducidos en el tradicional discurso de Su Majestad en Nochebuena.