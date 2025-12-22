Aunque la agenda de la Casa de S.M. el Rey ya se puede dar por concluida este año, don Felipe todavía tiene un último compromiso por afrontar antes de empezar a disfrutar de las vacaciones. Se trata de la grabación de su tradicional mensaje de Nochebuena, que se emitirá el próximo 24 de diciembre a las 21:00. Un discurso que este año se ha grabado en un contexto delicado, marcado por la reciente publicación del libro de memorias de su padre y la muerte de una de las personas más cercanas a la Reina Sofía, la princesa Tatiana Radziwill.

Habitualmente, el Mensaje de Navidad de S.M. el Rey suele grabarse los días previos a la Nochebuena. El monarca siempre apura los días por si hay alguna circunstancia excepcional que haga que tenga que cambiar algunos detalles del texto. En esta ocasión, el día elegido para la grabación ha sido el 22 de diciembre, un día muy señalado en el país debido a que se lleva a cabo el tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad. Una fecha cargada de ilusión y de simbolismo.

El Rey Felipe VI durante un mensaje de Navidad. (Foto: Gtres).

El contenido del mensaje no se conocerá públicamente hasta dentro de dos días, cuando se emita en los canales oficiales de la Casa de S.M. el Rey, así como en las principales televisiones. Sin embargo, sí que podemos adelantar que el escenario elegido ha sido el Palacio Real.

No es la primera vez que don Felipe escoge el Palacio Real como lugar para grabar su Mensaje de Navidad. Ya lo hizo en su segundo discurso navideño como monarca -2015-, cuando eligió el Salón del Trono como símbolo de la grandeza de España. También el pasado año recurrió al Palacio Real, pero a una sala a cuya espalda se veía la gran escalinata.

Las novedades del discurso

Ha sido la revista ¡Hola! la que ha adelantado en su edición digital los detalles de cómo va a ser el discurso de este año y del proceso de grabación. Tal como ha podido saber la revista, el monarca va a permanecer de pie durante la mayor parte del mensaje, como hacen otros royals de su generación, tanto en sus mensajes navideños como en los de fin de año. Es el caso de Guillermo de los Países Bajos o de Enrique de Luxemburgo quien, por cierto, ya ha cedido el testigo a su hijo Guillermo, que será quien pronuncie su discurso esta Navidad.

Rosa Lerchundi en un acto ofricial en Madrid. (Foto: Gtres)

Tal como ha trascendido, esta idea parte de la nueva directora de comunicación, Rosa Lerchundi, que se incorporó al equipo del Palacio de la Zarzuela tras la salida de Jordi Gutiérrez. Ella y Marta Carazo son los dos rostros más recientes que forman parte del personal más cercano a don Felipe y doña Letizia, ambas, por cierto, periodistas de formación, como la Reina.

Asimismo, se va a intentar que todo el discurso se grabe en un único plano secuencia, esto es, en una toma cinematográfica. Además, es posible que se incluyan algunos planos realizados con drones. Todo esto aportará dinamismo y mayor exigencia técnica a la grabación, pero el resultado puede ser muy novedoso. Es más, don Felipe realizó un primer ensayo con los equipos de la Casa Real y de RTVE a finales de la pasada semana, para tener todo listo para la grabación final. Ahora solamente queda esperar al resultado, que seguro que sorprenderá.