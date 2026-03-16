El príncipe Guillermo celebra el Día de la Madre con una imagen inédita de Diana de Gales

«Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos aquellos que están recordando a alguien que aman hoy. Feliz Día de la Madre». Éstas han sido las palabras que ha escogido el príncipe de Gales para conmemorar el Día de la Madre en el Reino Unido. Una jornada que se ha celebrado este domingo y que el heredero ha celebrado con una fotografía inédita de la princesa Diana junto a él.

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En la imagen se ve a Lady Diana vestida con jersey rosa en un jardín y sosteniendo a su hijo mayor con las manos. Mientras que la princesa mira a la cámara, el pequeño príncipe tiene la cara ladeada. La instantánea fue tomada en julio de 1984 en los jardines de la finca de Highgrove, una de las residencias preferidas de su padre.

A pesar de que se ha comentado que Guillermo ha escogido esta imagen a modo de zasca hacia su hermano, lo cierto es que en la fotografía no aparece el duque de Sussex porque aún no había nacido. El hijo menor de los entonces príncipes de Gales llegaría al mundo pocas semanas después, de manera que Diana estaba embarazada cuando se hizo la fotografía.

El último mensaje de Kate Middleton

El pasado año, Kate Middleton conmemoró esta jornada con un mensaje en el que reflexionaba sobre el poder curativo de la naturaleza después de un año muy complicado para ella y para su familia. «Durante el último año, la naturaleza ha sido nuestro santuario. En este Día de la Madre, celebremos a la Madre Naturaleza y reconozcamos cómo nuestro vínculo con el mundo natural puede ayudarnos no solo a nutrir nuestro ser interior, sino también a recordarnos el papel que desempeñamos dentro del rico tapiz de la vida», sentenció la princesa, en un vídeo.

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Un mensaje que llegaba un año después de la polémica fotografía retocada que hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud y de la que ella misma se disculpó antes de revelar que padecía cáncer.

Las dos madres de Carlos III

Además de la publicación de los príncipes de Gales, también desde la cuenta oficial del rey Carlos III han querido celebrar esta jornada dedicada a las madres. En su caso, el monarca ha recuperado varias instantáneas en blanco y negro en las que se ve a la Reina Isabel, así como una imagen de la reina Camila con su madre.

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«Les deseamos a las madres en todo el mundo y a todos aquellos que echan de menos hoy a sus madres, un feliz Domingo de la Madre», aparece escrito junto a las tres fotografías. La primera de ellas especialmente significativa, ya que muestra a la Reina Isabel II y a la reina madre llegando a la Abadía de Westminster. Para Carlos III, su abuela fue como una segunda madre, sobre todo en sus primeros años de vida, cuando las responsabilidades eran la prioridad en la vida de Isabel II.

La segunda de las fotografías muestra a la Reina Isabel con Carlos III y la princesa Ana. Una elección estudiada que deja fuera a Andrés, pero también al príncipe Eduardo. Por último, en la tercera fotografía, ya en color, aparecen la reina Camila con su progenitora.