La cara b de los Premios Oscar: de la desubicación de Bardem al escondite de Yolanda Díaz

La 98 edición de los Premios Oscar ha estado marcada por grandes anécdotas para el recuerdo, pero también por otros detalles que han llamado la atención tanto en Estados Unidos como más allá del país. Una ceremonia en la que la Una batalla tras otra se ha hecho con el premio más importante de la noche, mientras que Michael B. Jordan y Jessie Buckley han sido reconocidos como mejor actor y mejor actriz principal del año.

Presentada un año más por el cómico Conan O’Brien, la gala ha dejado muchos momentos inolvidables, como la emoción de Jessie Buckley tras recoger el premio a Mejor Actriz Principal. La irlandesa se fundió en un abrazo con su marido, Freddie, a quien dedicó unas bonitas palabras. También el cambio de look de Pedro Pascal, que se ha quitado el bigote y se ha dejado ver con el rostro despejado.

Una alfombra poco reivindicativa

Javier Bardem ha sido la nota discordante en una ceremonia que este año ha sido poco reivindicativa. El actor posó para los fotógrafos con un llamativo cartel con el texto No a la guerra. Un letrero que resulta ser el mismo que se utilizaba en las protestas contra la guerra de Irak.

Oliver Laxe en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Por cierto, su hermano, Carlos Bardem, ha aprovechado para dedicarle unas palabras en las redes sociales. «El coraje de mi hermano. El valor de los gestos donde más pueden costarte. Hoy en el escenario mundial de los Oscar estarán juntos nuestro No a la guerra y Handala, ese niño descalzo, pobre y con 10 años de edad hasta que los refugiados palestinos vuelvan a su tierra robada. Y estará Pilar Bardem. No puedo sentir más orgullo. Gracias, Javier», ha escrito Carlos Bardem. Además del letrero del No a la guerra, Bardem ha llevado un pin por Palestina y una foto de su madre. Oliver Laxe, que se ha quedado sin estatuilla, ha sido algo más discreto y se ha limitado a lucir el pin con la sandía en referencia a Palestina.

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Este gesto ha contrastado mucho en una alfombra roja en la que apenas ha habido mensajes de protesta, más allá de algunos detalles puntuales. Es el caso del bolso que ha llevado Glennon Doyle, en el que se podía leer «F*CK ICE» y que hacía referencia al comportamiento de esta unidad de control de la inmigración.

Además de Bardem, Yolanda Díaz también ha asistido a la gala. La vicepresidenta ha acudido como ministra de Trabajo pero, a pesar de su rol oficial, no hay de momento imágenes de ella en Los Ángeles. Es la primera vez que una representante del Gobierno español acude a la gala -más allá del año en el que Rajoy acudió como ministro de Cultura-, pero su cartera no tiene ninguna vinculación con la cultura o el cine. La falta de fotografías o vídeos de su asistencia a la ceremonia ha abierto el debate sobre qué es lo que ha ido a hacer a Hollywood y por qué ha estado en la gala en un viaje pagado por todos los españoles sin ningún objetivo concreto.

Javier Bardem en los Premios Oscar. (Foto: Gtres)

El giro de DiCaprio y la ausencia de Sean Penn

Hasta ahora, Leonardo DiCaprio siempre ha acudido a esta gala en compañía de su madre, Irmelin. Sin embargo, este año ha querido hacerlo junto a su novia, Vittoria Ceretti. Un importante paso en la relación de la pareja, que no posó junta en la alfombra roja pero que sí se dejó ver en el patio de butacas.

Sean Penn fue uno de los grandes ausentes. Galardonado con el Premio a Mejor Actor de Reparto, Penn no acudió a la ceremonia. El intérprete nunca ha sido una presencia habitual de esta gala e incluso llegó a prometer que iba a fundir las estatuillas que posee si no se permitía hablar al presidente de Ucrania durante la ceremonia de 2022. El intérprete ha sumado una nueva estatuilla a su colección, que ya cuenta con otros dos a mejor actor.

Un toque de humor y un recuerdo emotivo

Barbra Streisand se convirtió en la protagonista de uno de los momentos más entrañables de la velada durante el homenaje a Robert Redford, fallecido el pasado mes de septiembre. La actriz le dedicó unas palabras al que fuera su compañero en Tal como éramos e incluso interpretó en directo el tema de la película.

Barbra Streisand durante la ceremonia. (Foto: Gtres)

Por su parte, Anne Hathaway y Anna Wintour han compartido un divertido momento en el escenario. La protagonista de El diablo viste de Prada y la mujer que inspiró el personaje de Miranda han hecho reír a la audiencia al anunciar uno de los premios juntas. «Anna, ¿qué te parece mi vestido?», ha dicho Hathaway, ante una impasible Wintour que ha ido directamente a presentar a los nominados. Al final, Wintour le ha dado las gracias llamándola Emily, recordando la habitual confusión de Meryl Streep en el filme con la que restaba importancia a la figura de sus segundas asistentes. Por cierto, Anna Wintour ha sorprendido al quitarse sus icónicas gafas de sol durante un momento.

Manu Ríos posando en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Sabor español en Hollywood

Más allá de Javier Bardem, de Oliver Laxe y de una invisible Yolanda Díaz, en la alfombra roja tampoco ha faltado el toque nacional. Entre los rostros destacados del panorama nacional a los que hemos visto en la gala se encontraban los actores Arón Piper y Manu Ríos, pero también Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja.